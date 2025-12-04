La alianza entre EY y Nvidia marca el inicio de una nueva era de automatización

La consultora EY ha anunciado una nueva plataforma de inteligencia artificial física (IA física) desarrollada en colaboración con Nvidia, junto con la apertura de un laboratorio especializado en Alpharetta (Georgia, EE UU) y el nombramiento de su primer líder global en esta disciplina.

El sistema, llamado EY.ai Physical, está diseñado para ofrecer a las empresas una forma estructurada de implementar y gestionar redes de robots, drones y dispositivos inteligentes conectados. La plataforma integra tecnologías de Nvidia Omniverse, Isaac y AI Enterprise, lo que permite crear gemelos digitales, entrenar modelos de robótica avanzada y ejecutar cargas de trabajo de IA en sectores industriales, energéticos, de consumo e incluso sanitarios.

Con estas herramientas, las compañías pueden simular procesos complejos en entornos virtuales antes de trasladarlos a la vida real, reduciendo costes y riesgos. “La IA física está transformando la forma en que operan las empresas, mejorando la eficiencia y reduciendo los costes operativos”, explicó Raj Sharma, socio global de crecimiento e innovación en EY.

El laboratorio que impulsa la automatización del futuro

El nuevo EY.ai Lab, acelerado por la infraestructura de Nvidia, es un espacio pionero en el que se combinan sensores, robots y herramientas de simulación para diseñar y validar soluciones de IA física a gran escala. John Fanelli, vicepresidente de Nvidia, explicó que las empresas usan la robótica para adaptarse a los cambios laborales y mejorar la seguridad en las fábricas. Añadió que la alianza con EY ayudará a probar y desplegar robots de forma segura, impulsando la nueva revolución industrial basada en IA.

El laboratorio también servirá como centro de pruebas para la creación de gemelos digitales, una tecnología que replica entornos físicos para analizar y mejorar procesos antes de su implementación. Esta aproximación permitirá a los clientes de EY probar estrategias de automatización y mantenimiento predictivo sin interrumpir la producción real.

EY ha estructurado su plataforma en tres pilares: datos preparados para IA, simulación y creación de gemelos digitales, y “IA física responsable”, que incluye directrices éticas de seguridad, cumplimiento y transparencia. El objetivo, señalan, no es solo mejorar la productividad, sino garantizar que el uso de estas tecnologías sea seguro, fiable y éticamente responsable.“La IA física debe aplicarse con datos de confianza y bajo una gobernanza transparente desde el inicio”, subrayó Joe Depa, director global de innovación de EY.

Con esta alianza, EY y Nvidia refuerzan una colaboración iniciada meses atrás, cuando lanzaron una plataforma de IA generativapara automatizar procesos empresariales. Ahora, el salto hacia la IA física supone trasladar esa inteligencia al plano material, en máquinas capaces de percibir su entorno y tomar decisiones autónomas.

La firma también ha anunciado el nombramiento de Youngjun Choi como líder global de IA física. Exresponsable del laboratorio de robótica de UPS y experto en sistemas autónomos, Choi seráel encargado de coordinar las iniciativas de EY en automatización avanzada y asesorar a sus clientes en la integración de estas tecnologías.

Para EY, la alianza con Nvidia supone pasar de las pruebas de laboratorio a proyectos reales en empresas, con el objetivo de integrar la inteligencia artificial en los procesos productivos y logísticos.