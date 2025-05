motorola razr 60 ultra, análisis: el plegable más potente es una gozada en diseño y batería, pero no es perfecto (ni barato)

Motorola y la familia razr tienen un lugar especial en la historia de la telefonía móvil. Aquellos V3 originales marcaron una época, y desde que la marca decidió resucitar el concepto adaptándolo al formato plegable, cada nueva generación ha sido esperada con una mezcla de nostalgia y expectación tecnológica.

Para 2025, la apuesta se redobla con el motorola razr 60 ultra, un terminal que llega con la promesa de ser "el teléfono plegable más potente del mundo", un diseño exquisito con acabados de lujo y una batería que, sobre el papel, debería solucionar una de las grandes pegas de los móviles tipo concha.

He pasado varias semanas utilizando este motorola razr 60 ultra como mi móvil principal. Varias semanas de abrirlo y cerrarlo cientos de veces, de exprimir sus cámaras, de poner a prueba su potencia y, sobre todo, de intentar responder a la pregunta clave: ¿es este el plegable tipo concha definitivo? ¿Ha conseguido motorola refinar la fórmula hasta el punto de justificar un precio que lo sitúa en la élite de la telefonía?

La respuesta corta es que el razr 60 ultra es un dispositivo que enamora en muchos aspectos. Su diseño es una gozada, la autonomía por fin da la talla, y el software de Motorola sigue siendo una de las experiencias más limpias y agradables en Android, ahora potenciada con "moto ai". Pero no es perfecto. Hay detalles, especialmente en un móvil que lleva el apellido "ultra" y un precio que roza los 1300 euros de salida, que me han dejado un sabor agridulce. Vamos a desgranarlo todo.

Pros Contras Software limpio y con IA útil Bisagra con un tacto algo "flojo", no mantiene bien las posiciones intermedias Autonomía sobresaliente para un plegable tipo concha Buen sistema de cámaras, pero sin teleobjetivo óptico dedicado (esperable en un "ultra" Diseño prémium, delgado y con diferentes opciones de materiales Brillo de la pantalla interna algo inconsistente Protección IP48 Pantalla externa grande, brillante y muy funcional Carga ultrarrápida y carga inalámbrica

Precio del motorola razr 60 ultra y dónde comprarlo en España

El motorola razr 60 ultra ya está disponible en España a través de la web oficial de motorola.es y en los distribuidores habituales. Su precio de venta recomendado de lanzamiento es de 1299 euros para la configuración de 16 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento, la única disponible en nuestro país.

Ficha técnica de características

motorola razr 60 ultra Características Dimensiones Abierto: 73,99 × 171,48 × 7,19 mm Cerrado: 73,99 × 88,12 × 15,69 mm Pantalla Principal de 7 pulgadas (2992 x 1224 píxeles), tasas de refresco de hasta 165 Hz, LTPO, AMOLED, brillo máximo hasta 4500 nits Externa de 4 pulgadas (1272 x 1080 píxeles), tasa de refresco de hasta 165 Hz, LTPO, AMOLED, brillo máximo de 3000 nits Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 16 GB LPDDR5X Sistema operativo Android 15 Almacenamiento 512 GB Cámaras Trasera: Principal de 50 MP (f/1.8; 01,0 μm) o 12,6 MP (Quad Pixel para 2,0 μm), OIS, 1/1.56" Cámara ultra gran angular y macro de 50 MP (f/2.0; 0,6 μm) o 12,6 MP (Quad Pixel para 1,2 μm), FOV de 122° Frontal: 50 MP (f/2.0; 0,64 μm) o 12,5 MP (Quad Pixel para 1,28 μm) Batería 4700 mAh Carga rápida de 68 W Carga inalámbrica de 30 W Otros Lector de huellas lateral, USB Tipo C, Botón de IA, Corning Gorilla Glass Ceramic en la parte frontal, protección IP48 Conectividad NFC, Dual Sim (eSIM + nanoSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G

Diseño y construcción

La parte exterior del motorola razr 60 ultra en su acabado de madera Christian Collado Difoosion

Motorola sabe que el nombre "razr" evoca un diseño icónico, y con cada nueva generación de sus plegables tipo concha, intentan mantener esa esencia modernizándola. El razr 60 ultra es, en mi opinión, el más bonito hasta la fecha. Es un terminal que se siente increíblemente prémium en la mano, delgado cuando está abierto y compacto (aunque algo grueso, como es lógico) cuando está cerrado.

La marca ha apostado por una variedad de acabados y materiales que son una auténtica delicia. Hemos podido probar la versión con trasera de madera y el tacto es espectacular: suave, con buen agarre y diferente a todo lo que hay en el mercado. También hay opciones con alcántara, un elegante acabado satinado (PANTONE Scarab) y el clásico cuero vegano duradero (PANTONE Rio Red). Cada uno le da un toque único y lujoso.

La bisagra, reforzada con titanio (según Motorola, 4 veces más resistente que el acero inoxidable) es una pieza clave. Se siente robusta al abrir y cerrar el terminal, y Motorola afirma que está diseñada para soportar un 35% más de pliegues que la generación anterior. Cuando el móvil está abierto, la pantalla interna queda un 30% más lisa, y la arruga central, aunque sigue existiendo si te fijas mucho, es de las menos perceptibles que hayamos visto.

La trasera del dispositivo, en este acabado de madera, es completamente única Christian Collado Difoosion

Sin embargo, aquí viene una de mis primeras pegas importantes: la bisagra es un poco "floja". Intentar dejar el móvil semiabierto en un ángulo concreto para usarlo en modo Flex View (por ejemplo, para videollamadas o hacer fotos) es complicado. No ofrece la resistencia suficiente para mantenerse fijo en muchos puntos intermedios, tendiendo a abrirse por completo o a cerrarse. Es un detalle que desluce un poco la experiencia "flexible".

Un gran punto a favor es la protección IP48. Esto significa que el razr 60 ultra está protegido contra el polvo (aunque no es totalmente estanco) y puede resistir inmersiones en 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. Para un móvil plegable, donde las bisagras y los mecanismos internos son más susceptibles, es un avance importantísimo y da mucha tranquilidad en el día a día.

Pantallas

El móvil desplegado Christian Collado Difoosion

El motorola razr 60 ultra juega con dos pantallas, y ambas son protagonistas.

La pantalla externa pOLED de 4,0 pulgadas es, sencillamente, una de las mejores (si no la mejor) que he probado en un plegable tipo concha. Es grande, brillante, con una tasa de refresco elevada y, lo más importante, increíblemente funcional.

Motorola ha hecho un trabajo excelente con el software para que puedas hacer casi de todo sin abrir el móvil: responder mensajes, ver notificaciones completas, usar widgets, controlar la música, e incluso acceder a la potencia de Gemini y Gemini Live de Google o a las funciones de moto ai como "Ponerme al día" o "Prestar atención". Además, está protegida por Corning Gorilla Glass-Ceramic, que según Motorola es 10 veces más resistente a caídas.

La pantalla interior del motorola razr 60 ultra Christian Collado Difoosion

Al abrir el terminal, nos encontramos con la pantalla principal pOLED de 7,0 pulgadas. Es un panel Super HD con una resolución mayor que la generación anterior, lo que se traduce en una nitidez excelente. Motorola presume de que es la primera pantalla plegable del mundo con certificación Pantone Validated, lo que garantiza colores vibrantes y fieles a la realidad, algo que se agradece mucho al ver fotos o vídeos. La tasa de refresco de 165 Hz hace que todo se mueva con mucha fluidez. Como mencioné antes, la arruga central es mínima.

Sin embargo, he tenido algunos problemas con el brillo. En modo manual, el brillo máximo se me antoja un poco corto para situaciones de mucha luz solar directa. Aunque el teléfono puede alcanzar picos de brillo mucho más altos en modo automático cuando la luz ambiental lo requiere, el brillo automático a veces se ha mostrado inconsistente, tardando en reaccionar o ajustándose de forma algo errática. No es un problema grave, pero sí un área de mejora para futuras actualizaciones de software.

Hardware y rendimiento

Un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite se esconde en el interior del motorola razr 60 ultra Christian Collado Difoosion

Aquí es donde el apellido "ultra" debería brillar con más fuerza. El motorola razr 60 ultra monta el Snapdragon 8 Elite, la plataforma móvil de 3 nm de Qualcomm que promete ser lo más potente del ecosistema Android para 2025. Motorola incluso afirma que esto lo convierte en el "teléfono plegable más potente del mundo", con mejoras de rendimiento de CPU del 45% y GPU del 40% respecto al Snapdragon 8 Gen 3. Acompañado de configuraciones de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0, la fluidez en el día a día es exquisita. Abrir apps, navegar, multitarea... todo vuela.

Sin embargo, la alegría no es completa. El motorola razr 60 ultra sufre de un notable throttling del CPU bajo carga sostenida. ¿Qué significa esto? Que cuando le exiges mucho al procesador durante un tiempo (jugando a títulos muy potentes, editando vídeo...), el sistema reduce la velocidad del chip para evitar el sobrecalentamiento. Es una limitación que parece inherente al diseño térmico de un móvil tan delgado y plegable. Esto significa que, aunque tienes el mejor procesador del mercado, no siempre podrás exprimir todo su potencial de forma continua. Es una pena, porque le resta algo de brillo a ese apellido "ultra".

Software y experiencia

El software de motorola es uno de los que mejor aprovecha la pantalla exterior de sus plegables Christian Collado Difoosion

Si hay un apartado donde Motorola lleva años haciéndolo francamente bien, es en el software. Y este razr 60 ultra no es una excepción. La capa de personalización que motorola ha colocado sobre Android 15 es una delicia. Es una capa de personalización muy ligera, cercana a Android "stock", pero con añadidos útiles y bien implementados que no recargan el sistema. La fluidez es constante, no hay bloatware molesto y las "Moto Actions" (gestos para activar la linterna, la cámara, etc.) siguen siendo tan prácticas como siempre.

Pero la gran apuesta de Motorola para esta generación es moto ai. La inteligencia artificial de Motorola se integra de forma profunda en el sistema, buscando ser un "compañero proactivo e intuitivo" más que un simple asistente. Funciones como "Ponerme al día" (resume tus notificaciones), "Prestar atención" (graba y transcribe conversaciones con resúmenes) o "Recordar esto" (captura información en pantalla para luego buscarla o guardarla) han evolucionado y son accesibles incluso desde la pantalla externa.

Se introducen también recomendaciones en tiempo real con "Next Move", donde moto ai reconoce lo que ves en pantalla (una receta, un itinerario) y te ofrece sugerencias. Puedes crear listas de reproducción temáticas con Playlist Studio o imágenes inspiradas en tus viajes con Image Studio. La integración con Smart Connect with AI permite, por ejemplo, transmitir contenido a un televisor o duplicar la pantalla en un PC con comandos de voz o texto.

La pantalla de bloqueo exterior Christian Collado Difoosion

Además, desde la pantalla externa se puede acceder a la potencia de Gemini y Gemini Live de Google, y el razr 60 ultra incluso incorpora una tecla dedicada de acceso a la IA. Cuando el móvil está semiabierto (modo atril), la función Look & Talk se activa con solo mirarlo para interactuar con moto ai.

La funcionalidad de la pantalla externa es, como decía, de las mejores del mercado. Puedes personalizarla con paneles, responder mensajes, controlar la música, ejecutar cualquier app que desees... prácticamente no necesitas abrir el móvil para muchas tareas cotidianas. En conjunto, el software del motorola razr 60 ultra es, sin duda, uno de sus puntos más fuertes y una de las experiencias más pulidas y agradables del universo Android actual.

Batería y carga

motorola ha integrado una gran batería en el interior del razr 60 ultra Christian Collado Difoosion

Históricamente, la autonomía ha sido el talón de Aquiles de los plegables tipo concha. Pero Motorola parece haber dado con la tecla en este razr 60 ultra. Monta una batería de 4700 mAh, una cifra muy respetable para un dispositivo de este formato. La marca promete más de 36 horas de autonomía, y aunque esas cifras siempre son optimistas, mi experiencia durante esta semana ha sido excelente.

He llegado al final del día con un uso normal-intensivo sin ningún problema, e incluso con un uso más moderado, he podido estirar la batería hasta bien entrado el segundo día. La eficiencia del Snapdragon 8 Elite y las optimizaciones de software parecen funcionar muy bien. Es, sin duda, una autonomía sobresaliente para un plegable de este tipo, superando a la mayoría de sus rivales. Está ahí ahí con el Xiaomi MIX Flip.

Y cuando toca cargar, el razr 60 ultra vuela. Soporta carga rápida TurboPower de 68 W por cable, que permite conseguir una carga completa en unos 40 minutos. Además, cuenta con carga inalámbrica de 30 W (el doble de rápida que la generación anterior) y carga inalámbrica inversa para compartir energía con otros dispositivos. En este apartado, Motorola sigue marcando la pauta en los plegables tipo concha.

Fotografía

La doble cámara de 50 megapíxeles del razr 60 ultra Christian Collado Difoosion

Llegamos a un punto sensible para un móvil que aspira a ser "ultra". Motorola presume del sistema de cámara más avanzado del mundo en un smartphone plegable. Este sistema incluye un sensor principal, un ultra gran angular y lo que denominan "Super Zoom de alta resolución".

La cámara principal de 50 megapíxeles Samsung ISOCELL GNJ ofrece buenos resultados en la mayoría de situaciones. Las fotos a plena luz del día son nítidas, con colores vibrantes y fieles a la realidad y un rango dinámico correcto.

El ultra gran angular también es de 50 megapíxeles, pero emplea el sensor Sony IMX816 y permite realizar capturas macro gracias a su autoenfoque. Su campo de visión es de los más amplios del mercado, y la calidad es generalmente correcta. Hay que destacar la buena consistencia en cuanto a color con respecto al sensor principal.

La cámara interna para selfies es también de 50 megapíxeles, en concreto, el sensor Samsung ISOCELL JNS, lo cual es un salto de calidad importante.

Foto con el sensor Gran Angular del motorola razr 60 ultra Christian Collado Difoosion

Sin embargo, y aquí viene la gran pega que le pongo a un móvil con el apellido "ultra" y este precio: no hay un teleobjetivo óptico dedicado. El "Super Zoom de alta resolución" al que se refiere la marca es, en la práctica, un recorte digital del sensor principal mejorado por IA. Si bien el zoom 2x con el sensor principal ofrece resultados excelentes, para un "ultra" se echa mucho de menos esa tercera lente con zoom óptico 3x o 5x que sí vemos en otros gama alta.

Aun así, el conjunto se defiende bien. La IA ayuda con funciones como Signature Style, Estabilización Adaptativa para vídeos sin temblores, Group Shot o Action Shot.

Además, puedes grabar y editar vídeo en Dolby Vision (hasta 4K60fps, e incluso 8K30fps con la principal), y el sonido es compatible con Dolby Atmos. Las posibilidades que ofrece el formato plegable (Flex View para usarlo como trípode, vista previa en pantalla externa, modo videocámara retro ) siguen siendo un plus.

Foto con motorola razr 60 ultra Christian Collado Difoosion

En resumen, las cámaras del razr 60 ultra son buenas y versátiles para el día a día, y probablemente de las mejores en un plegable tipo concha, especialmente por la calidad de su sensor principal y el útil ultra gran angular con macro. Pero si buscas la máxima versatilidad fotográfica con un zoom óptico potente, este no es tu móvil, y el apellido "ultra" aquí se queda un poco grande en ese aspecto concreto.

Conclusión: ¿vale la pena el motorola razr 60 ultra?

El lector de huellas y los botones de volumen laterales Christian Collado Difoosion

El motorola razr 60 ultra es un teléfono que me ha dejado muy buenas sensaciones generales, y en muchos aspectos, es un plegable tipo concha sobresaliente. Su diseño es exquisito, con materiales y acabados de auténtico lujo. La autonomía por fin está a la altura de lo que se espera de un móvil moderno, y la carga rápida sigue siendo de las mejores. El software de Motorola, potenciado por moto ai, es una gozada por su limpieza, fluidez y funciones útiles. Y la pantalla externa sigue siendo la referencia en funcionalidad.

Sin embargo, no es perfecto, y el apellido "ultra" junto con su elevado precio de 1299 euros generan unas expectativas que no siempre cumple. El throttling del CPU bajo carga intensa es una pena para un móvil con el chip más potente. La bisagra, aunque robusta, podría ser más firme en posiciones intermedias. Y el sistema de cámaras, aunque bueno, se queda algo corto para un "ultra" por la ausencia de un teleobjetivo óptico dedicado. El brillo manual de la pantalla interna también podría ser mejor.

¿Es el motorola razr 60 ultra el plegable tipo concha definitivo? Está muy, muy cerca. Es, probablemente, el mejor plegable de este formato que he probado hasta la fecha en términos de equilibrio general. Pero tiene algunos "peros" que, por su precio, son difíciles de obviar. Si Motorola pule esos detalles en futuras generaciones o si el precio baja con ofertas y promociones (como suele ocurrir), entonces sí podríamos estar ante el rey indiscutible. De momento, es un capricho caro, pero un capricho tecnológico que enamora y funciona de maravilla en el día a día.