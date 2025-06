Aravind Srinivas, CEO de Perplexity, desvela el secreto por el que Google no muestra su verdadera IA: "Perderían todos sus ingresos"

La rivalidad en el mundo de la inteligencia artificial cada vez se asemeja más a la que puede haber en cualquier disciplina deportiva. Existen diferentes compañías, todas con el objetivo de llegar al número uno en el desarrollo de la IA y en ese camino se van produciendo rencillas que animan la parte más pública del trabajo tecnológico.

Por supuesto en este aspecto, siempre hay un rival a batir, aquel que tiene más posibilidades financieras y quien por tanto parte desde una posición ventajosa sobre el papel. Hay quien podría pensar que, dada la popularidad de ChatGPT, ese enemigo común es OpenAI pese a sus recientes problemas y caídas de servicio, pero lo cierto es que todos los ojos se ponen en el gigante tecnológico Google.

¿Fin al negocio publicitario de Google con la IA?

La compañía que lidera Sundar Pichai ha recalcado en varias ocasiones la importancia de la inteligencia artificial de cara al futuro, pese a que algunos de sus competidores dudan que la compañía con sede en Mountain View esté haciendo todo lo posible por evolucionar en el campo de la IA.

Al menos así se desprende de las palabras de Aravind Srinivas, director ejecutivo de su competidor Perplexity, quien en una entrevista concedida a Bloomberg News señaló que Google no pisa el acelerador en el campo de la IA para no perder su hegemonía en el negocio publicitario, con el que se permite financiar todos sus proyectos.

A ojos de Srinivas, esto resulta sencillo de deducir, puesto que el potencial en materia de infraestructuras, hardware, centros de datos y miles de millones de usuarios otorgan a Google una capacidad inalcanzable para el resto de competidores.

Los anuncios que llegan año a año desde la compañía de la gran G, según el director ejecutivo de Perplexity, se quedan en meros nombres y el usuario no acaba de ver su utilidad y la razón está en el dilema de poner en riesgo la fuente principal de ingresos de Google: “¿Por qué no lo hacen? No pueden porque pierden todos los ingresos por publicidad”, respondió de forma tajante Srinivas.

Arvidas Srinivas no se quedó en el qué, sino que quiso argumentar su punto de vista y lo hizo con unos ejemplos esclarecedores: “Si pudieras preguntar a su IA cuáles son las mejores zapatillas, las mejores chaquetas, las mejores aerolíneas o los mejores hoteles, ¿cómo le ibas a cobrar a toda esa gente?”.

Desde el punto de vista del CEO de Perplexity, Google se encuentra en la encrucijada de avanzar en una tecnología que podría costarle su vía de financiación principal y por ello no da los pasos de gigante que se presuponen al líder del sector: “Hoy en día, si solo preguntaras por el marcador de la NBA, ponían el enlace a la venta de entradas justo arriba, porque necesitaban el dinero. Y sí, ese es el dinero que financiaba la inversión en I+D de Gemini”, recalcó Srinivas.

Lo cierto es que el director ejecutivo de Perplexity argumentó su reflexión sobre la compañía de la gran G como quien quiere desestabilizar a su rival antes de un partido clave. La disputa por dominar el tablero de la inteligencia artificial está en marcha y parece que, como en el amor y en la guerra, todo vale.