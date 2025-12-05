Así huele la inteligencia artificial: Amazon crea perfumes con su IA (y no todos convencen)

Amazon ha llevado la inteligencia artificial a un terreno inesperado: la perfumería. En su conferencia anual AWS re:Invent, celebrada en Las Vegas, la compañía presentó un laboratorio interactivo donde su sistema generativo Nova crea fragancias personalizadas a partir de la voz de cada usuario.

El experimento, entre demostración tecnológica y experiencia curiosa, se convirtió en el stand más concurrido del evento. El sistema combinaba hasta treinta esencias distintas (desde café o tabaco hasta jazmín o sándalo) para producir un aroma “único y personalizado”.

Un perfume creado por algoritmos

En el llamadoFragrance Lab, los asistentes describían sus gustos, actividades favoritas o el ambiente en el que se sentían más cómodos. A partir de esas respuestas, cuatro modelos de IA de Amazon analizaban los datos y generaban una receta aromática que después era mezclada por perfumistas reales desplazados desde Francia.

Uno de los primeros en probarlo fue Peter Nikoloff, un ingeniero de 37 años que hizo dos horas de cola para conseguir un perfume para su esposa. “Totalmente valió la pena”, aseguró entre risas. Otros, como Anthony Walker, no quedaron tan satisfechos: “Le dije a la IA que me gustaba la naturaleza y la creatividad, y acabé con una colonia de bambú y menta llamada Sylvan Craft. Muy femenina. Se la daré a mi novia”.

El curioso proyecto no pretende abrir una línea de perfumes de Amazon (al menos por ahora), sino mostrar hasta qué punto su tecnología puede aplicarse a sectores tan distintos como el arte, la moda o el diseño. Según la compañía, la idea es ilustrar “las infinitas posibilidades de la inteligencia artificial generativa”, en un momento en que el gigante tecnológico buscareafirmar su posición frente a competidores como Microsoft o Google.

Para Amazon, la perfumería ha sido solo una excusa para mostrar las capacidades de Nova, su modelo generativo integrado en la nube de AWS. El sistema combina voz, texto e imágenes para generar contenidos y ofrecer recomendaciones adaptadas al contexto del usuario. En este caso, en lugar de código o texto, el resultado fue un aroma.

Desde hace años, las grandes tecnológicas exploran formas de hacer más “tangibles” sus avances en inteligencia artificial. Google ha generado obras de arte, Meta ha creado mundos virtuales y Amazon, ahora, ha decidido aventurarse en el mundo de las fragancias.