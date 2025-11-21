La asociación entre Apple y la F1 podría expandirse en el futuro, según el CEO de Liberty Media

Hace algunas semanas, Apple anunció que se había hecho con los derechos de la Fórmula 1 en los Estados Unidos, lo cual le permitirá retransmitir este deporte a través de Apple TV de forma exclusiva durante los próximos cinco años. Sin embargo, esta colaboración entre la compañía de la manzana y Liberty Media parece que irá más allá en el futuro.

En una entrevista para CNBC, el CEO de Liberty Media ha hablado sobre la colaboración con Apple y sobre la posibilidad de que se expanda en los próximos años. Por el momento, la firma de Cupertino podrá retransmitir la Fórmula 1 en Apple TV, pero puede que no se quede solo en eso. Y estas declaraciones llegan en un momento oportuno, ya que este fin de semana se celebra el Gran Premio de Las Vegas.

Apple podría querer ir a por los derechos de transmisión globales de la F1

En el programa Money Movers de CNBC, el CEO de Liberty Media, Derek Chang, habló no solo sobre el GP de Las Vegas, sino también sobre el reciente acuerdo de derechos de la Fórmula 1 con Apple. En la entrevista destacó varios puntos, como el estreno de F1: La película en cines, que estará disponible en Apple TV el próximo 12 de diciembre, así como la elección de Apple por su experiencia tecnológica, algo que podría aumentar el potencial del producto.

Y, por supuesto, se le preguntó si Apple estaba interesada en los derechos globales de la Fórmula 1 y, para sorpresa de muchos, hubo una respuesta clara. Según el CEO de Liberty Media, Apple se encuentra muy activa en conseguirlo y, de hecho, están manteniendo conversaciones en varios frentes. Aunque es muy pronto, Derek Chang cree que de esta primera colaboración puede surgir una alianza muy sólida.

El interés de Apple por este deporte volverá a demostrarse el próximo 12 de diciembre, cuando se estrene en Apple TV la película sobre la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt, que logró recaudar 560 millones de dólares a nivel global. Funcionó tan bien que el propio director afirmó que están barajando la posibilidad de lanzar una secuela.

No sería extraño ver a Apple hacerse con los derechos de este deporte a nivel mundial. En las últimas semanas estamos viendo cómo la compañía quiere convertir Apple TV en un lugar clave para los amantes del deporte. Recientemente se ha anunciado que los partidos de la MLS dejarán de ser una suscripción aparte, por lo que todos los suscriptores podrán disfrutarlos sin coste adicional.