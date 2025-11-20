Apple lo hace oficial: así celebrará el Black Friday 2025 la compañía

Apple acaba de confirmar que este año también se sumará a la celebración del Black Friday 2025. Como viene siendo habitual, lo hará a su manera, que es un tanto especial. Durante cuatro días regalará tarjetas regalo por la compra de dispositivos en promoción, cuyo valor variará en función del producto que se compre.

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre serán los días especiales del Apple Store, cuatro jornadas en las que se repartirán tarjetas regalo que se podrán aprovechar para comprar otros productos. No todos los dispositivos que vende actualmente entran dentro de la promoción, así que te contamos cuáles participan y qué valor tendrán las tarjetas regalo que Apple ofrecerá por su compra.

Los productos de Apple en promoción durante el Black Friday 2025

Como era de esperar, dentro del Black Friday 2025 de Apple no entran los dispositivos más recientes de la compañía. Esto significa que no recibirás una tarjeta regalo por la compra de algún modelo de la serie iPhone 17 o de un iPad Pro con procesador M5. Sin embargo, hay muchos otros que sí forman parte de la promoción. Son los siguientes:

iPhone 16 y iPhone 16 Plus : Apple Gift Card de 60 €

iPhone 16e : Apple Gift Card de 40 €

MacBook Air de 13 pulgadas : Apple Gift Card de 140 €

MacBook Air de 15 pulgadas : Apple Gift Card de 160 €

MacBook Pro de 14 pulgadas (M4 Pro / M4 Max) : Apple Gift Card de 200 €

MacBook Pro de 16 pulgadas (M4 Pro / M4 Max) : Apple Gift Card de 200 €

Mac mini : Apple Gift Card de 80 €

iMac : Apple Gift Card de 120 €

iPad Air de 11 y 13 pulgadas : Apple Gift Card de 80 €

iPad (A16) y iPad mini : Apple Gift Card de 40 €

Apple Watch SE 3 y Apple Watch Series 11 : Apple Gift Card de 40 €

AirPods 4 / AirPods 4 con cancelación activa de ruido : Apple Gift Card de 20 €

AirPods Pro 3 : Apple Gift Card de 40 €

AirPods Max : Apple Gift Card de 60 €

Apple TV 4K : Apple Gift Card de 20 €

HomePod : Apple Gift Card de 40 €

Beats Studio Pro, Beats Solo 4, Beats Studio Buds+, Powerbeats Pro 2 : Apple Gift Card de 40 €

Beats Pill : Apple Gift Card de 20 €

Magic Keyboard Folio para iPad (A16), Magic Keyboard para iPad Air de 11 y 13 pulgadas, Apple Pencil Pro: Apple Gift Card de 20 €

Como ves, Apple celebra el Black Friday de una forma distinta a la de otras empresas. Eso sí, una tarjeta regalo nunca viene mal si estás pensando en hacer una compra futura. Así que recuerda: del 28 de noviembre al 1 de diciembre recibirás una tarjeta regalo de distinto valor por la compra de alguno de los productos en promoción.