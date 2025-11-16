China ha vuelto a hacerlo: ha sustituido a los bomberos por este curioso robot

China continúa una vez más a la vanguardia en ámbitos de tecnología para sus equipos de emergencia. Después de que a principios de año presentasen su propio 'Robocop' para dirigir el tráfico (no para detener malhechores) en esta ocasión le ha tocado el turno al cuerpo de bomberos. Se suele decir que el perro es el mejor amigo del hombre, por lo que habrá que ver es que si este perro robot se convierte en el mejor aliado de los bomberos chinos.

Desde que la empresa Boston Dynamics presentase en el en el 2004 su robot BigDog, los autómatas caninos han sufrido un auge de popularidad. En la actualidad existen docenas de ellos que cumplen distintas funciones que pueden ir desde apoyo militar y de vigilancia hasta modelos de compañía que te ayudan a llevar la compra o a interactuar con ellos. Este nuevo can mecanizado apagador de fuegos proviene de la empresa china Unitree, la cual ha estado trabajando fervientemente en el desarrollo de perros robot que puedan ayudar a los bomberos a extinguir peligrosos incendios.

Denominados oficialmente como unidades de "rescate contra incendios", estos cuadrúpedos son versiones mejoradas del Unitree B2. Según informa el sitio web de la compañía, la asistencia del robot permite a los bomberos equipar a sus compañeros metálicos con componentes modulares, lo que les permite rociar tanto agua como espuma para combatir incendios forestales con cañones de aire, trasmitir datos y vídeo desde el interior de estructuras en llamas y transportar equipo para que sea empleado por los rescatistas.

Controlado por un teleoperador, se sitúa frente al fuego para apagarlo paulatinamente. Para poder operarlos con total visibilidad y un buen conocimiento de la situación, el cuadrúpedo esta equipado con una plataforma de visualización con capacidad de transmisión de vídeo a larga distancia. Esto permite a los equipos remotos recrear el entorno in situ en tiempo real, lo que permite una rápida y segur toma de decisiones.

Su cañón cuenta con un alcance de disparo 60 metros y un caudal de 40 litros por segundo en un ángulo entre los 5º y 85º. Estos robots cuadrúpedos diseñados por Unitree cuentan con características avanzadas diseñadas para las exigentes situaciones que requiere el trabajo de campo de un bombero. Gracias a la mejora del rendimiento de sus articulaciones en un 170%, ofrecen una movilidad superior y pueden subir escalones de hasta 40cm de altura, lo que les permite desenvolverse en gran cantidad de difíciles terrenos.

Los robots están fabricados con materiales compuestos metálicos y cuentan con un sistema de refigeración por inmersión que les permite operara de forma continúa en entornos polvorientos y calurosos. El robot también incluye un sistema de baterías de intercambio rápido, que permite cambios de batería rápidos e impermeables sin interrumpir las misiones en curso, manteniendo así una disponibilidad operativa prolongada. Los robots, que ya han sido empelados por el Equipo de Apoyo al Rescate y Lucha contra Incendios de Qingdao, ya se encuentran sobre el terreno y a la venta.