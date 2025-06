Como 'Juego de Tronos' pero sin espadas: la guerra por el poder más brutal es familiar y está en streaming

La lucha por el poder siempre ha dado las mejores historias, en la ficción y, lamentablemente, también en la vida real. Pero cuando ese pulso se sigue desde el sofá, con personajes tan carismáticos como miserables y situaciones tan verosímiles como crueles, la experiencia se vuelve totalmente adictiva. Y eso es precisamente lo que ofrece esta serie, creada por Jesse Armstrong (Black Mirror) y producida por HBO: un retrato feroz de la ambición, la traición y las guerras familiares convertido en un espectáculo fascinante.

Aunque la historia de los Roy es ficticia (y que no venga a nadie a decir lo contrario, que hay movida) es innegable que se inspira claramente en clanes como los Murdoch o los Redstone, dueños de gigantes mediáticos como Fox News o ViacomCBS. No es casualidad que esta serie figure entre lo mejorcito en FilmAffinity, donde además se lleva un pedazo de 8/10, ni tampoco que arrase en Rotten Tomatoes con un 95% de aprobación crítica y un 87% por parte del público. A eso, que no es moco de pavo, hay que sumarle su impresionante palmarés: nada menos que 19 premios Emmy y 9 Globos de Oro, cifras que terminan de avalar su impacto y calidad.

¿Quién será el sucesor de Logan Roy?

La trama arranca con ese interrogante, puesto que la salud del patriarca Logan Roy (Brian Cox) comienza a flaquear, y se desconoce quién tomará las riendas del coloso mediático Waystar Royco. Esa pregunta desata una tormenta entre los cuatro posibles sucesores, sus hijos, que se ven atrapados en una despiadada carrera por ocupar su lugar: por un lado, tenemos a Kendall (Jeremy Strong), el aparente sucesor, que arrastra una serie de fracasos que empañan su liderazgo; también está Roman (Kieran Culkin), sarcástico e infantil, quien además no suele ser tomado en serio; Shiv (Sarah Snook), la única mujer, intenta conciliar sus aspiraciones políticas con los intereses familiares; sin olvidarnos de Connor (Alan Ruck), que se mantiene al margen a pesar de ser el primogénito de los hermanos, aunque tampoco renuncia del todo al poder.

A lo largo de sus numerosas temporadas, se suceden maniobras empresariales, traiciones entre hermanos, escándalos judiciales y luchas de egos donde cada paso está calculado y nadie juega limpio. Lo que esta serie retrata con maestría no es solo una pugna por un imperio, sino la radiografía de una familia rota por la ambición, donde el afecto es una moneda en desuso y el poder, la única religión. Lo más impactante es que, conforme se acerca el desenlace, las tensiones aumentan hasta alcanzar niveles insostenibles, dejando claro que en este juego no hay sitio para la lealtad ni para los lazos de sangre.

Con 4 temporadas y 39 episodios de aproximadamente una hora, 'Succession' ya se ha ganado su sitio en el panteón de las grandes series televisivas. Si aún no te has dejado atrapar por su despiadado universo, puedes verla en streaming a través de Max, la única plataforma que la tiene en su catálogo a día de hoy.