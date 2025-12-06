Crean el túnel submarino más profundo del mundo: acorta el tiempo de viaje de 21 horas a una fracción de este

Recientemente destacábamos una de las construcciones más ambiciosas de la historia de la humanidad, con el tren submarino más largo del mundo que conectará dos regiones claves de China y aspira a convertirse en la red submarina más larga del planeta.

En esta ocasión, nos centramos en otra de las megaconstrucciones más fascinantes que se conocen desde hace años. En Noruega están construyendo el túnel submarino más profundo y más largo del mundo.

Su nombre es el Rogfast, una abreviatura del término “Rogaland fastforbindelse”, que incluye el nombre de la región Noruega y la traducción de “enlace fijo”. Tendrá una profundidad de 392 metros bajo el nivel del mar, una longitud de 27 kilómetros y la construcción tendrá un coste aproximado de 2.000 millones de euros.

Rogfast: así es el túnel submarino más largo del mundo

La construcción este ambicioso túnel submarino se inició en 2018, pero inicialmente se detuvo a finales de 2019 debido a la cancelación de algunos contratos relacionados con la reestructuración del proyecto. Las obras se retomaron en 2021 y se espera que la construcción finalice alrededor del año 2033.

El túnel submarino conectará varias regiones de la costa oeste de los fiordos, noruegos entre las ciudades de Bergen, Stavanger y Haugesund.

Rogfast reducirá considerablemente el tiempo de conducción entre estas ciudades noruegas en alrededor de unos 40 minutos.

El Rogfast tendrá una longitud de 27 km

Consistirá en dos gigantes tubos separados, cada uno de los cuales tendrá dos carriles de tráfico, y tendrá un curioso elemento situado más o menos a la mitad del trayecto: una doble rotonda a 260 metros de profundidad.

Construir un túnel de esas dimensiones bajo el nivel del mar no es una cosa fácil. Cómo sucede con la mayoría de túneles modernos, la construcción se ha iniciado desde las dos partes de Noruega. Los dos equipos se reunirán en el medio del túnel con un pequeño e ínfimo margen de error de solo 5 cm. Toda una hazaña en términos de construcción.