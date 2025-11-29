Se construye el tren submarino más largo del mundo y reduce los viajes de horas a minutos

China lleva tiempo acostumbrándonos a las mega construcciones, y es que al gigante asiático no le basta con levantar la presa más grande o el puente más alto: ahora su ambición se sumerge más de 80 km bajo el agua.

El país está construyendo el Bohai Strait Tunnel, un tren submarino de alta velocidad que promete acortar un trayecto de seis horas a apenas 40 minutos.

Velocidad bajo el agua

La idea, que suena más a película de animación que a realidad, consiste en perforar bajo el Mar Bohai para unir las penínsulas de Liaodong y Shandong, dos regiones con gran actividad económica.

Mejorando así la movilidad entre estas dos regiones, pero con otro objetivo evidente: reforzar el comercio marítimo y mostrar al mundo que China sigue liderando la carrera de las infraestructuras.

El proyecto tendrá 123 kilómetros de recorrido, de los cuales 90 estarán bajo el agua, lo que lo convertirá en la red submarina más larga del planeta.

La vía contará con un total de tres carriles: dos para trenes de alta velocidad y uno central para temas de seguridad y mantenimiento.

Cada uno de los vagones alcanzará velocidades de hasta 250 km/h, capaces de transportar pasajeros, vehículos y mercancías.

Pero para llevar a cabo una mega construcción es necesaria una mega inversión, y este caso no iba a ser la excepción. El coste estimado del proyecto supera los 31.000 millones de euros, una cantidad económica que refleja tanto la ambición de China por ser el mejor como el riesgo de que sea un fracaso.

Para China, la opción del fracaso no existe. Según sus cálculos oficiales, una vez en funcionamiento, se habla de un plazo estimado de entre 10 y 15 años, podría generar ingresos anuales cercanos a los 20.000 millones de yuanes.

Más allá de los números, del éxito o del fracaso, el Bohai Strait Tunnel es también un recordatorio para la sociedad: detrás de cada avance que promete mejorar nuestra comodidad hay un grupo de gente que lo único que busca es demostrar su poder.