El crimen que conmocionó a la España de los años 30 regresa en un thriller psicológico impactante con Najwa Nimri

En el Madrid de los años 30, la palabra "escándalo" se quedaba corta para describir lo que sucedió aquella madrugada de junio de 1933. La prensa, dividida entre la fascinación y el horror, no tardó en bautizar a la protagonista con el apodo que, casi un siglo después, daría nombre a la película. Esta espeluznante historia se vio eclipsada por el estallido de la Guerra Civil, pero de no haber sido por eso, sería tan recordada como otros grandes casos criminales de nuestra historia.

Paula Ortiz, responsable de La novia y una de las directoras más personales del cine español actual, rescata este episodio en su quinto largometraje: se trata de un thriller psicológico que bucea en el vínculo más extremo entre una madre y su hija. Con un 100% de valoraciones positivas de los críticos en Rotten Tomatoes, un 6,8/10 en IMDb y un 6,7/10 en FilmAffinity, donde además forma parte de su ranking con las mejores películas del año pasado, está bastante claro que merece la pena darle una oportunidad. ¿Todavía no estás convencido? Quizás saber que recibió nueve nominaciones a los Premios Goya 2025, donde finalmente logró ganar en dos de ellas, termine de hacerlo.

Cuando la madre perfecta se convierte en tu peor enemiga

La protagonista de la historia es Hildegart Rodríguez Carballeira (Alba Planas), nacida en el año 1914, cuyo destino estaba -desgraciadamente- escrito incluso antes incluso de ver la luz. Su madre, la implacable, posesiva y manipuladora Aurora (Najwa Nimri), no dejó absolutamente nada en manos del azar cuando: la concibió como un experimento social, la educó para convertirse en una activista feminista y socialista libre de las ataduras de la época, empujándola a los focos mediáticos de la Segunda República. De esta forma, antes de cumplir la mayoría de edad Hildegart ya era abogada, escritora y una de las voces destacadas en la reforma sexual española, abogando por los derechos reproductivos, la emancipación de la mujer y la eugenesia progresista.

Sin embargo, la relación entre ambas cada vez es más tóxica, ya que Aurora controla cada aspecto de su vida, viendo en ella un experimento para crear al ser humano perfecto. Y es muy complicado que un plan sobreviva intacto cuando entra en juego la libertad individual. El conflicto surge cuando Hildegart, al cumplir 18 años, tiene un romance con Abel Vilella (Patrick Criado) y desafía por primera vez el dominio maternal, pues empieza a cuestionar las reglas impuestas por su madre. Aurora, convencida de que su "obra perfecta" se le estaba escapando de las manos, entra en una espiral de tensión contra su hija que culmina en un acto devastador.

Tras su paso por las salas de cine hace casi un año, 'La virgen roja' se encuentra disponible en dos plataformas: Prime Video y Filmin. Esta película nos recuerda que, a veces, los crímenes más escalofriantes se cometen en el lugar que debería ser más seguro. Dura 1 hora y 54 minutos, pero su intensidad hace que se pase en un suspiro.