Es lo más visto en Netflix ahora mismo... y no es 'Miércoles' ni la comedia romántica que esperas

Todo el que haya estado en Oxford sabe que tiene algo que parece sacado de un cuento: las calles empedradas, las bibliotecas centenarias, el brillo apagado de la luz inglesa y la sensación de que, a veces, un solo año puede marcarte para siempre. Eso es lo que le sucede a los protagonistas de esta historia, basada en la novela homónima de Julia Whelan y adaptada libremente por Iain Morris, el creador de The Inbetweeners.

Es la nueva comedia romántica que Netflix ha llevado directamente a su top 10 global, y mucho más, porque en España ha escalado al número uno de lo más visto en tiempo récord. Y esto solo nos confirma una cosa: el romance británico, si está bien vestido, nunca pasa de moda. La historia tiene todos ingredientes para ser una rom-com al uso, pero en su ADN es mucho más melancólico, y por ello es la película de la que todo el mundo habla, aunque sea para contar lo mucho que les ha roto el corazón. Curiosamente, esta popularidad choca con su recepción en las principales webs de reseñas, donde su máxima puntuación es de 6/10 en IMDb.

Un flechazo en Oxford con sabor a despedida

Anna De La Vega (Sofia Carson) lo tenía todo encaminado: un contrato prometedor en Wall Street, un currículum impecable y un plan de vida sin fisuras. Pero antes de meterse de lleno en ese mundo, decide regalarse un sueño que tenía de toda la vida: estudiar un año de poesía victoriana en Oxford. Allí, entre tradiciones con siglos de historia, escenarios que inspiraron a grandes autores del pasado y un ambiente que poco tiene que ver con el de Nueva York, empieza a descubrir otra forma de vivir y de mirarse a sí misma. Sin embargo, su estancia en la ciudad británica se convierte en algo mucho más personal cuando conoce a Jamie Davenport (Corey Mylchreest), su atractivo y carismático profesor.

Entre bibliotecas con siglos de historia, pubs abarrotados y paseos junto al Támesis, la atracción crece con esa mezcla de chispa y contención que tanto gusta a los espectadores. Sin embargo, lo que podría ser un romance de libro, pronto se tiñe de sombras cuando Anna descubre que Jamie esconde un secreto capaz de romper la burbuja perfecta en la que viven. De esta forma, una simple aventura académica se acaba convirtiendo en un año lleno de amistades inesperadas, decisiones difíciles y momentos que obligarán a nuestra protagonista a replantearse sus prioridades, su idea del amor e incluso su futuro... y con quién quiere vivirlo.

Ya puedes disfrutar de 'Mi año en Oxford', eso sí, solo podrás hacerlo con una suscripción a la plataforma de Netflix. Si no estás de vacaciones ni tienes piscina de amigos que gorronear, este es el mejor plan para el fin de semana. Además, no te robará demasiado tiempo: dura 1 hora y 52 minutos.