Desarticulada una banda que robó más de 40.000 iPhones en Reino Unido gracias a esta función de seguridad

De todos es sabido que los iPhone de Apple son uno de los bienes más codiciados por los ladrones de todo el mundo, ya que los pueden vender fácilmente en el mercado negro y en mercadillos ilegales situados en las calles de todo el mundo.

Una buena prueba de ello es que hemos sabido que una banda delictiva que consiguió robar más de 40.000 iPhones en Reino Unido ha sido desarticulada gracias a una de las principales funciones de seguridad de los iPhone.

El rastreo de un único iPhone robado desmanteló una banda internacional de ladrones de smartphones

Como nos confirman desde el medio británico BBC, una operación policial llevada a cabo en el Reino Unido ha logrado desmantelar una banda internacional que estaba especializada en el tráfico de smartphones robados.

De hecho, este grupo criminal, que operaba a gran escala, es sospechoso de haber enviado hasta 40.000 teléfonos móviles, la mayoría iPhone, desde el Reino Unido hasta China durante este último año.

Lo más sorprendente de esta operación policial es que como se inició, ya que, tal como explica el inspector detective Mark Gavin, todo se originó después de que una víctima rastreara un teléfono robado el año pasado usando la función de localización del dispositivo de Apple:

En realidad, fue en Nochebuena y una víctima rastreó electrónicamente su iPhone robado hasta un almacén cerca del aeropuerto de Heathrow. La seguridad estaba ansiosa por ayudar y descubrieron que el teléfono estaba en una caja, entre otros 894 teléfonos.

Esta pista llevó a las autoridades policiales a desmantelar esta banda internacional de robo de móviles tras realizar redadas en 28 propiedades en Londres y Hertfordshire, detener a 18 sospechosos e incautar más de 2.000 smartphones robados.

Asimismo, la policía británica cree que este grupo criminal puede ser el responsable de exportar casi la mitad de todos los teléfonos robados en Londres, la ciudad en la cual se roban la gran mayoría de los móviles en el Reino Unido.