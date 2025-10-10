Dia, el nuevo navegador de los creadores de Arc, ya está disponible y potenciado por IA

El gigante australiano del software Atlassian, conocido por herramientas de gestión como Jira o Trello, puso el pasado mes de septiembre sobre la mesa una oferta colosal para hacerse con The Browser Company, cuestión que acabó en un acuerdo entre las partes.

La operación, valorada en 610 millones de dólares, se cerrará de forma definitiva previsiblemente a finales de 2025 y supone un movimiento importante en el sector tecnológico, uniendo a un titán del software empresarial con una de las firmas más innovadoras en el campo de la navegación web.

Ese trabajo en la vanguardia de los navegadores ha visto la luz con la llegada de Dia, el navegador con inteligencia artificial de The Browser Company que ya está disponible para los usuarios de Mac. La integración de la inteligencia artificial en los navegadores avanza a pasos agigantados, como demuestran referentes como Google gracias a Gemini 2.5 Computer Use.

Una apuesta total por la inteligencia artificial

La adquisición por parte de Atlassian de The Browser Company llega en un momento de transformación total para la compañía estadounidense. En un giro de guion inesperado para muchos, decidieron apostar todo su futuro a una sola carta: un nuevo navegador en el que la integración de la inteligencia artificial es plena, llamado Dia.

Este movimiento supuso un cambio de rumbo drástico, ya que implicaba concentrar todos los recursos en este proyecto y, en consecuencia, abandonar la evolución de su anterior y aplaudido navegador, Arc.

La decisión de congelar el desarrollo de Arc generó inquietud entre su leal comunidad de usuarios, pero por fortuna para ellos la empresa ha confirmado que el navegador mantendrá las actualizaciones de seguridad imprescindibles para garantizar su estabilidad, aunque no recibirá nuevas funciones.

La gran promesa de Dia reside precisamente en su concepción, ya que ha sido diseñado desde cero con la inteligencia artificial como pilar fundamental. A diferencia de otros navegadores que añaden la IA como un complemento, Dia la integra de forma nativa.

Su principal baza es un asistente conversacional en cada pestaña, un copiloto digital capaz de realizar tareas complejas como comparar el contenido de varias páginas simultáneamente o generar resúmenes de textos largos con gran precisión.

Por ahora, esta innovadora propuesta se encuentra al alcance de muy pocos. El acceso al nuevo navegador está restringido a ordenadores Mac de última generación, concretamente aquellos que monten un procesador M1 o superior y que utilicen el sistema operativo macOS 14 o una versión más reciente.

La compañía no ha dado pistas sobre una posible versión para Windows, lo que deja en el aire su estrategia de expansión y mantiene su proyecto, por el momento, confinado al ecosistema de Apple.