La empresa dueña de Jira acaba de comprar un navegador totalmente centrado en IA

En un movimiento atípico, la empresa de software para empresas Atlassian acaba de anunciar la compra de la startup The Browser Company que han desarrollado el navegador Arc y ahora Dia por 610 millones de dólares (unos 525 millones de euros) en efectivo.

Atlassian es muy conocida por ser la dueña y desarrolladores de software empresarial como Jira o Trello.

Durante 2024 Arc fue uno de los navegadores de moda al apostar por un diseño diferente y centrado en la web, no tanto en servicios de a su alrededor, pero la startup neoyorquina decidió dar el paso de abandonar Arc para apostar por un nuevo navegador, Dia.

Dia es un navegador que está totalmente centrado en la inteligencia artificial, tanto de un modo tradicional para hacerle preguntas o que resuma páginas web, como que sea capaz de tomar el control y realizar acciones por ti.

Atlassian, presionada por las recientes noticias de empresas de IA que quieren comprar o desarrollar su propio navegador como OpenAI que intentó comprar Chrome, Comet de Perplexity AI, que también quiso comprar Google Chrome, Brave, el navegador independiente que cuenta con su sistema de IA llamado Leo) o el propio Microsoft Edge que integra Copilot.

The Browser Company es una startup que ha recibido dos rondas de financiación, la primera en viaras etapas por un valor de 128 millones de dólares y una segunda ronda de 50 millones de dólares que disparó la valoración de la empresa en 550 millones de dólares de la mano de Pace Capital.

Entre sus inversores se encuentran personajes del mundo de la tecnología y del software tan importantes como Jeff Weiner, CEO de LinkedIn, el fundador de las plataformas de blogs y newsletters Blogger y Medium Ev Williams, el fundador de Figma Dylan Field o el anterior directo de tecnología de GitHub Jason Warner.

El anuncio llega un día después de la salvación de Google al no tener que vender Chrome tras la decisión del juicio antimonopolio en EE.UU.