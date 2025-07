Dónde ver los partidos de LaLiga en 2025 y 2026: estos son los canales y las plataformas que emitirán los partidos

Todos los futboleros se preguntan dónde ver LaLiga EA Sports 25/26. Por suerte para ellos, la respuesta ya es oficial. Apenas se han producido cambios respecto al año pasado, pero conviene saber cómo estará repartido el pastel televisivo. Tanto si eres de los que no se pierde ni un saque de esquina como si solo ves a tu equipo, estas son las plataformas que echarán el fútbol la siguiente temporada.

Movistar y DAZN serán quienes tengan los derechos de retransmisión. Sin embargo, la primera división no podrá solo verse en Movistar Plus+ y DAZN, sino también en Orange TV, que, mediante acuerdos —como en las anteriores temporadas—, podrá emitir la competición. En Movistar Plus+ y Orange TV podrás ver todos los partidos, mientras que en DAZN la mitad de cada jornada (5 de 10), menos 3 jornadas exclusivas de Movistar Plus+ y Orange TV.

Dónde ver La Liga EA Sports 25/26

Movistar tiene los derechos de emisión de la mayoría de jornadas de 1ª división. Esto le permite ofrecer dichos partidos en Movistar Plus+. Además, gracias a un acuerdo con DAZN completará el calendario con la emisión de todos los encuentros de la competición

Eso sí, para ver toda LaLiga 25/26 es necesario tener Movistar Plus+ con una tarifa de fibra y móvil de Movistar, no vale con la versión para clientes de cualquier operadora. Teniendo la plataforma de streaming con una de estas tarifas, se puede añadir el paquete LaLiga (35 euros al mes) o el Todo el futbol (49 euros al mes) para ver todos los partidos en los canales Movistar LaLiga y DAZN LaLiga. Con la versión de Movistar Plus+ para clientes de cualquier operadora se podrá ver solo un partido por jornada.

Por otro lado, tenemos DAZN. La plataforma de streaming también cuenta con ciertos derechos de emisión de la competición, concretamente de media jornada menos 3 jornadas, que son exclusivas de Movistar. Es por ello que retransmitirá 5 de cada 10 partidos durante cada fecha, menos 3 fechas únicas en Movistar Plus+. Lo hará mediante su canal DAZN LaLiga.

Luego está Orange TV. Orange no tiene derechos de emisión de LaLiga, pero gracias a sus acuerdos con Movistar puede emitir la competición, ya que básicamente le paga a Movistar por ello. De este modo, mediante los canales Movistar LaLiga y DAZN LaLiga, que se integran en su televisión, emitirá los partidos, además de en su nuevo canal Fútbol 1. Para ver LaLiga en Orange, tienes que tener una tarifa que incluya la competición.

La temporada 2025/26 arrancará el viernes 15 de agosto con un Girona vs. Rayo a las 19:00 y se extenderá hasta el 24 de mayo de 2026. Habrá tres jornadas inter semanales y un breve parón navideño tras los partidos del 21 de diciembre, aunque el balón volverá a rodar el fin de semana de Reyes. Los Clásicos caerán otra vez en octubre y mayo.

Horarios de la primera jornada LaLiga

Dónde ver La Liga Hypermotion 25/26

En cuanto a LaLiga Hypermotion (2ª división), aún no hay información oficial, pero lo más probable es que tenga mucha más libertad de emisión y no esté ceñida, como sucede con LaLiga EA Sports. Suele poderse ver en televisoras de operadoras, como en DIGI TV o Adamo TV Premium, o en ciertos planes de DAZN, además de incluirse partidos sueltos en Movistar Plus+ u Orange TV Libre.