Dos años después, 'Monarch' pone fecha a su temporada 2, con Kong como máximo reclamo

A finales de 2023 Apple TV+ estrenó Monarch: El legado de los monstruos, la ambiciosa serie ambientada en el Monsterverso de Legendary. A medio camino entre la ciencia ficción y el drama familiar, la primera temporada seguía a dos hermanos empeñados en descubrir la relación de su familia con la misteriosa organización Monarch, responsable de estudiar, y encubrir, la existencia de criaturas titánicas como Godzilla.

La narrativa de la primera temporada alternaba entre los años 50 y la actualidad, con Kurt Russell y su hijo Wyatt interpretando, en distintas épocas, al oficial del ejército Lee Shaw. Y acabó, y ojo que vienen spoilers, con Shaw sacrificándose para reparar un portal interdimensional y siendo absorbido por la llamada Tierra Hueca, mientras Monarch quedaba al borde del colapso.

Tráiler y fecha

Pero lo mejor de los instantes finales fue sin duda ver a Kong, al que tanto echamos de menos durante los primeros episodios. Ahora, dos años después, Apple TV+ ha puesto por fin fecha al regreso de su criatura más colosal. La segunda temporada de Monarch: El legado de los monstruos se estrenará el 27 de febrero de 2026, con un episodio semanal cada viernes hasta el 1 de mayo.

La plataforma ha acompañado el anuncio con un primer teaser que no hace sino confirmar lo que muchos esperaban: Kong será el gran reclamo de esta nueva tanda de capítulos.

La temporada 2 promete una expansión importante del universo y una historia que conectará de lleno con Kong: La Isla Calavera. "El destino de Monarch, y del mundo, pende de un hilo", adelanta Apple en su sinopsis. "Nuestros héroes y villanos se reunirán en la Isla Calavera, donde un nuevo y misterioso titán emerge del mar. Los secretos del pasado provocarán ondas que alterarán el presente, difuminando los límites entre familia, amigos y enemigos, mientras una nueva amenaza titánica se cierne sobre la humanidad".

Kurt Russell regresa como el veterano Lee Shaw, vivo tras su aparente desaparición, y Wyatt Russell vuelve a interpretar su versión más joven. También repiten Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm. La producción corre de nuevo a cargo de Legendary Television, con Chris Black como showrunner y Lawrence Trilling, Matt Shakman y Joby Harold entre los productores ejecutivos.