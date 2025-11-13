Acceso

Dos años después, 'Monarch' pone fecha a su temporada 2, con Kong como máximo reclamo

Vuelven los monstruos más grandes que jamás viera la humanidad y, para sorpresa de todos, también Kurt Russell

Regresa el colosal simioApple
Marcos Catalán
A finales de 2023 Apple TV+ estrenó Monarch: El legado de los monstruos, la ambiciosa serie ambientada en el Monsterverso de Legendary. A medio camino entre la ciencia ficción y el drama familiar, la primera temporada seguía a dos hermanos empeñados en descubrir la relación de su familia con la misteriosa organización Monarch, responsable de estudiar, y encubrir, la existencia de criaturas titánicas como Godzilla.

La narrativa de la primera temporada alternaba entre los años 50 y la actualidad, con Kurt Russell y su hijo Wyatt interpretando, en distintas épocas, al oficial del ejército Lee Shaw. Y acabó, y ojo que vienen spoilers, con Shaw sacrificándose para reparar un portal interdimensional y siendo absorbido por la llamada Tierra Hueca, mientras Monarch quedaba al borde del colapso.

Tráiler y fecha

Pero lo mejor de los instantes finales fue sin duda ver a Kong, al que tanto echamos de menos durante los primeros episodios. Ahora, dos años después, Apple TV+ ha puesto por fin fecha al regreso de su criatura más colosal. La segunda temporada de Monarch: El legado de los monstruos se estrenará el 27 de febrero de 2026, con un episodio semanal cada viernes hasta el 1 de mayo.

La plataforma ha acompañado el anuncio con un primer teaser que no hace sino confirmar lo que muchos esperaban: Kong será el gran reclamo de esta nueva tanda de capítulos.

La temporada 2 promete una expansión importante del universo y una historia que conectará de lleno con Kong: La Isla Calavera. "El destino de Monarch, y del mundo, pende de un hilo", adelanta Apple en su sinopsis. "Nuestros héroes y villanos se reunirán en la Isla Calavera, donde un nuevo y misterioso titán emerge del mar. Los secretos del pasado provocarán ondas que alterarán el presente, difuminando los límites entre familia, amigos y enemigos, mientras una nueva amenaza titánica se cierne sobre la humanidad".

Kurt Russell regresa como el veterano Lee Shaw, vivo tras su aparente desaparición, y Wyatt Russell vuelve a interpretar su versión más joven. También repiten Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm. La producción corre de nuevo a cargo de Legendary Television, con Chris Black como showrunner y Lawrence Trilling, Matt Shakman y Joby Harold entre los productores ejecutivos.

