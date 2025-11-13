Los ofendiditos por 'English Teacher' están de enhorabuena, el resto, no: una de las comedias más divertidas de la actualidad, cancelada

El pasado año 2024 FX y Hulu lanzaron English Teacher, una comedia de capítulos cortos que en España podemos disfrutar gracias a Disney+. Una serie ágil, mordaz y sumamente actual en sus temas a tratar cuya segunda temporada se estrenó hace no mucho en suelo americano y que a España llegará el próximo 19 de noviembre. Y después, nos tememos que se acabó.

La serie, creada y protagonizada por Brian Jordan Alvarez, es una sátira del sistema educativo estadounidense, de la cultura de la ofensa y de la corrección política llevada al absurdo. Seguía la vida de Evan Marquez, un profesor de inglés abiertamente gay en un instituto público de Austin, Texas, que trataba de sobrevivir entre alumnos incapaces de escribir sin emojis, padres conservadores hipersensibles y compañeros de trabajo tan histéricos como entrañables.

Un retrato ácido y contemporáneo de lo que supone enseñar, y casi simplemente existir, en un entorno donde todo el mundo se siente atacado por algo distinto.

Adiós, profesor

Pese a su buena acogida crítica y a un público fiel que encontró en ella una heredera gamberra de Parks and Recreation, FX ha decidido no renovarla por una tercera temporada. Según se ha confirmado ya, la comedia llegará a su fin con los diez episodios de la segunda temporada, que se lanzaron de golpe en Estados Unidos el pasado septiembre.

Las posibles causas de la cancelación

La cadena no ha dado motivos oficiales para la cancelación. Sin embargo, la decisión llega envuelta en un contexto delicado: a finales de 2024, poco antes del estreno de la primera temporada, Alvarez fue acusado de agresión sexual por Jon Ebeling, su antiguo colaborador en la webserie The Gay and Wondrous Life of Caleb Gallo. Ebeling amplió las acusaciones en un artículo publicado en New York Magazine, en el que también implicaba a Stephanie Koenig, coguionista y actriz en English Teacher, por su supuesta pasividad ante la situación.

FX revisó las acusaciones en su momento y decidió seguir adelante con la serie, renovándola incluso dos meses después de hacerse público el caso. En su comunicado entonces, la cadena explicó: "Revisamos las acusaciones presentadas por otro medio antes del lanzamiento de la serie. El señor Ebeling nunca se puso en contacto con nosotros". No hubo más comentarios, pero tras la cancelación es actualmente el motivo para la misma que más suena.