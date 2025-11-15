Elon Musk, en el año más duro de su vida: "¿Por qué tanta violencia contra mí?"

En medio de uno de los años más turbulentos de su carrera, Elon Musk ha vuelto a cargar contra la cultura “woke”, a la que responsabiliza del creciente rechazo que enfrenta. En una publicación reciente, el CEO de Tesla, SpaceX y X expresó su frustración:“Mis empresas fabrican productos excelentes que la gente adora y nunca he hecho daño físico a nadie. Entonces, ¿por qué el odio y la violencia contra mí?”.

La respuesta que Musk se da a sí mismo es contundente: “Porque soy una amenaza mortal para el parásito mental woke y los humanos que controla”. Esta declaración se suma a una larga serie de críticas que el empresario ha dirigido contra lo que él considera una ideología que limita la libertad de expresión, fomenta la censura y distorsiona valores fundamentales.

Un año marcado por caídas, polémicas y promesas difíciles de cumplir

Musk ha sido una figura polarizadora en el debate cultural estadounidense. En entrevistas recientes, ha calificado la cultura “woke” como un “virus mental” y ha prometido destruirla, alegando que representa una amenaza para el progreso tecnológico y la cohesión social.

Su postura se ha endurecido especialmente tras episodios de cancelación y críticas mediáticas, que él interpreta como ataques ideológicos más que como cuestionamientos legítimos.

Este año ha sido especialmente difícil para Musk: Tesla ha enfrentado caídas en ventas, X lucha por mantener relevancia, y sus promesas sobre el robot humanoide Optimus han sido recibidas con escepticismo. A pesar de ello, el empresario mantiene su narrativa de resistencia frente a lo que considera una corriente dominante que busca silenciarlo.

Sus declaraciones han generado reacciones encontradas. Mientras algunos lo ven como un defensor de la libertad frente a la corrección política, otros lo acusan de alimentar teorías conspirativas y de victimizarse para desviar la atención de los problemas reales en sus empresas.