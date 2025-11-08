Elon Musk se ríe de Jeff Bezos y su transformación física: "Es como si su cuello fuera más grande que su cabeza"

No es la primera ocasión en que la verborrea de Elon Musk le juega una mala pasada, pese a que ello le lleve a renglón seguido a centrar las iras de quienes no comparten sus postulados y de quienes se defienden de ellos. Las respuestas en forma de contestaciones en redes sociales o con actos en las calles han hecho que el dueño de Tesla y SpaceX se sienta a menudo “atacado”, pero ni siquiera ese aspecto le invita a medir sus palabras.

Con situaciones personales tensas con figuras como Sam Altman, Bill Gates o Sean Duffy, hasta este miércoles administrador interino de la NASA, el multimillonario Musk ha presentado la candidatura a una nueva enemistad con otro gran protagonista de la escena tecnológica: Jeff Bezos.

De "flacucho empollón" a ser como Dwayne Johnson

En el marco de su visita al pódcast La experiencia de Joe Rogan, el pasado 31 de octubre, Elon Musk se dejó llevar por el tono distendido y la confianza que mantiene con el presentador del espacio para bromear sobre el cambio físico que ha protagonizado en los últimos años el fundador de Amazon, de quien dijo que “en menos de un año pasó de ser un flacucho empollón a parecerse a La Roca.”

La conversación entre Joe Rogan y Elon Musk al respecto del aspecto de Jeff Bezos comenzó con una broma sobre los métodos que este sigue para alcanzar su actual punto físico, señalando Rogan que “sin duda, se está metiendo testosterona. Está buenísimo, ¿verdad?”, algo que no dejó pasar un desternillado Elon Musk, tal y como puede verse en el clip de vídeo que ha extraído el usuario en la red social ‘X’ @tenspie.

El pie para la conversación ya estaba ahí y Musk optó por ahondar en el tema, en lugar de zanjarlo de manera elegante: “Sí, pero no fue rápido. Se puso cachas a los 50. A los 59 años, en menos de un año, pasó de ser un flacucho empollón a parecerse a La Roca”, comentó el multimillonario.

El análisis del cambio físico de Jeff Bezos continuó, aderezado con carcajadas, por parte del magnate canadiense de origen sudafricano, quien añadió un comentario sobre una parte concreta de la fisonomía de Bezos: “Sí, como si su cuello fuera más grande que su cabeza, pero luego, como en sus fotos anteriores, su cuello parece un fideo, lo cual está bien, y su voz bajó como dos octavas”, destacó Elon Musk.

En medio de un diálogo sumamente distendido y sin cortapisas, Joe Rogan, presentador del pódcast, mostró a Elon Musk su deseo de que éste siguiera el mismo plan físico que se ha impuesto en los últimos tiempos Jeff Bezos, quien está a punto de cumplir los 62 años: “Quiero que tú también vayas en esa dirección. Creo que podemos lograrlo”, expresó Rogan de nuevo ante las risas de Musk.

Sin duda, se trata de una conversación en confianza de Elon Musk con Joe Rogan, pero en la que de nuevo le ha vuelto a vencer la necesidad de agradar a sus seguidores. Hacerlo desde comentarios acerca del físico de Jeff Bezos no solo carece de elegancia, sino que además le puede suponer al fundador de SpaceX y xAI una nueva rivalidad personal a sumar a las muchas que ya mantiene vigentes.