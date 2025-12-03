La española 'Furia' volverá con un reparto completamente nuevo en su recién anunciada segunda temporada

En julio de este mismo año se estrenaba en exclusiva en HBO Max una serie que nos sorprendió a todos por lo original de su planteamiento y sobre todo por su femenino reparto, una producción que rápidamente se convirtió en una de las mayores revelaciones televisivas recientes dentro y fuera de España.

Ahora, la plataforma ha confirmado oficialmente que Furiaregresará en 2026 con una segunda temporada que apostará por un reparto principal totalmente nuevo, aunque contará también con algunos regresos desde la primera entrega.

Mujeres de armas tomar

Creada y dirigida por Félix Sabroso y producida por Producciones Mandarina, Furia ha sido un auténtico fenómeno. Según datos de la plataforma, se ha convertido en el tercer estreno más visto de HBO Max en España desde 2021, únicamente superado por las nuevas temporadas de La casa del dragón y The Last of Us.

La primera temporada reunió por primera vez en pantalla a Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro, un reparto histórico que le valió el premio especial del jurado al elenco protagonista en los Rose d'Or europeos y el Premio Ondas a la Mejor interpretación femenina para sus cinco protagonistas, reconocimientos que compartieron con Claudia Salas y Ana Torrent.

Además, la serie acumula nominaciones a los Premios Feroz, Forqué e Iris en categorías como Mejor serie de comedia, Mejor guion, Mejor dirección de ficción y Mejor actriz.

El porqué del cambio

De cara a la nueva temporada, Félix Sabroso ha explicado su decisión de apostar por nuevas actrices y tramas: considera que la serie necesita seguir creciendo desde la autenticidad y que arriesgar con propuestas inéditas permitirá mantener la misma fortaleza narrativa. Aun así, ha adelantado que no quiere prescindir de algunos de los personajes más queridos por el público, que volverán en esta segunda parte.

Furia, concebida como un retrato contemporáneo de cinco mujeres enfrentadas a situaciones límite, extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación, construye un universo compartido en el que cada conflicto desencadena el siguiente como un efecto mariposa. Su combinación de drama, ironía y humor, junto a su mirada profundamente social, la ha convertido en una de las ficciones más comentadas del año.