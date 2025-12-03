Todo lo que hay que saber sobre el recién estrenado y controvertido documental de Netflix de Sean "Diddy" Combs

Cómo estarán las cosas para que los abogados de Sean "Diddy" Combs, a quien durante años conocimos como Puff Daddy y más adelante como P. Diddy, mandaran recientemente una misiva a Netflix ordenando el cese y desistimiento de un documental que la plataforma, desoyéndolos, ya ha estrenado.

Producido por 50 Cent, Sean Combs: Ajuste de cuentas llega a Netflix como una serie documental de cuatro episodios dirigida por Alexandria Stapleton que examina en profundidad la trayectoria del magnate musical, su meteórico ascenso y el oscuro entramado que, según relatan antiguos colaboradores, fue creciendo en torno a él.

Su lanzamiento coincide con un momento especialmente delicado, pues Combs cumple condena federal tras haber sido declarado culpable este mismo año de dos delitos relacionados con el transporte con fines de prostitución, cargos que está apelando.

El circulo de Combs

La serie repasa desde los inicios del artista en Harlem y su desembarco en Uptown Records hasta su consolidación al frente de Bad Boy Entertainment, sello clave en la popularización del hip-hop en los noventa. Por la pantalla desfilan figuras de su círculo pasado, incluidos cofundadores de Bad Boy y antiguos artistas del sello.

Entre los testimonios más significativos aparecen la artista Aubrey O'Day, cuyo paso por Danity Kane marcó una etapa crucial en la expansión mediática del productor, Kirk Burrowes, cofundador de Bad Boy Entertainment o William Lesane, primo del rapero Tupac Shakur.

No todos los nombres más conocidos del entorno de Combs accedieron a participar. Según la directora, se hicieron esfuerzos considerables para contactar con artistas y celebridades vinculados a su figura, aunque muchos declinaron por miedo, por deseo de pasar página o por querer desvincularse de su legado.

Las horas previas a la detención

El documental aporta además material inédito especialmente sensible: imágenes rodadas con conocimiento de Combs durante los seis días previos a su arresto en 2024. Según explica Stapleton, ese metraje llegó de forma legal a manos del equipo, cuya prioridad fue proteger la identidad de quien lo grabó. En esas secuencias se ve a Combs en un hotel de Nueva York, bajo investigación federal, lidiando con su equipo jurídico y mediático mientras afronta el vendaval de denuncias, registros y titulares.

Stapleton sostiene que su intención ha sido contextualizar las acusaciones contra el productor en un marco más amplio sobre la cultura de la fama, la idolatría pública y el modo en que la industria musical ha tratado tradicionalmente a sus artistas y trabajadores.

Su acercamiento se basa, explica, en dedicar tiempo a los entrevistados para que relaten cómo vivieron desde dentro un mundo en el que aspiraban a cumplir sus sueños y acabaron envueltos en dinámicas de poder complejas.

Qué nos encontraremos en cada episodio

El documental arranca con Dolor contra amor, que retrata la infancia en Harlem y el ascenso de Sean Combs hasta convertirse en Puff Daddy, apoyándose en testimonios de sus primeros colaboradores y en el contexto de la tragedia del City College. Sigue con Todo lo que baja tiene que subir, que explora la era de Notorious B.I.G., la tensión con Death Row y material inédito relacionado con el asesinato del rapero.

La novia oficial aborda la etapa posterior a la muerte de Biggie, cuando la fama de Combs creció en paralelo a incidentes violentos y a acusaciones de abusos hacia artistas y parejas, con voces clave como la de Aubrey O’Day. El cierre, En un parpadeo, muestra cómo las denuncias de múltiples acusadores impulsaron una investigación federal que desembocó en su arresto en 2024, incorporando testimonios de dos miembros del jurado y de Capricorn Clark.