Esta aerolínea comenzará a ofrecer las series de Apple TV+ en sus vuelos de manera gratuita

Aunque es uno de los servicios de streaming más recientes, Apple TV+ está acumulando importantes logros gracias a producciones de gran renombre como Ted Lasso, Separación, Silo o The Studio, esta última con solo una temporada ya ha conseguido 23 nominaciones en los Premios Emmy. Ahora, Apple quiere seguir expandiendo su servicio aliándose con una aerolínea para ofrecer parte de su contenido de forma gratuita.

El plan contempla dar acceso a gran parte del catálogo, aunque no estará disponible en su totalidad desde el primer momento. En esta fase inicial, United Airlines ofrecerá las temporadas completas de Separación, Terapia sin filtro, Ted Lasso, Slow Horses y Silo. Además, en septiembre se sumarán Hermanas hasta la muerte y The Morning Show.

Un contenido que crecerá cada mes

Tras el lanzamiento inicial, la aerolínea añadirá más títulos de forma mensual. El acuerdo con Apple tiene como objetivo alcanzar más de 250 episodios entre series, documentales y películas, todos disponibles en las pantallas de los aviones para que los pasajeros puedan disfrutar del contenido durante sus vuelos.

La estrategia es especialmente interesante teniendo en cuenta que Separación ha sido una de las series más nominadas en los Emmy. Este thriller de Apple TV+ ha arrasado con su segunda temporada, que llegó tras tres años de espera desde el final de la primera. Aunque los nuevos episodios no estarán incluidos todavía, los viajeros de United Airlines podrán disfrutar de la primera temporada en todos los aviones con sistema de entretenimiento a bordo.

Un acuerdo que refuerza la relación entre Apple y United Airlines

Esta alianza consolida la relación entre Apple y United Airlines, que ya fue la primera aerolínea de Estados Unidos en hacer compatible su aplicación para iPhone con Live Activities. Esta función de iOS permite consultar en tiempo real el estado de los vuelos, tanto en la Dynamic Island como en la pantalla de bloqueo, incluyendo posibles retrasos.

Además, United Airlines también forma parte de las 30 aerolíneas compatibles con la función de los AirTag introducida en iOS 18.2, que permite compartir la ubicación de una maleta perdida directamente con el personal de la aerolínea. De este modo, pueden localizar y devolver el equipaje de forma más rápida y eficiente, mejorando la experiencia del pasajero.