Apple TV+ presenta ‘Mr. Scorsese’: el documental definitivo sobre el maestro del cine

AppleTV+ ha lanzado un primer adelanto de la docuserie dividida en cinco partes que dedicará al legendario director neoyorquino Martin Scorsese, en la que se repasará su vida y obra.

La serie, dirigida por Rebecca Miller, se estrenará el próximo 17 de octubre en la plataforma de Apple, y analizará las influencias artísticas del mítico cineasta, sus temas de interés y cómo llegó a convertirse en una de las figuras más importantes del séptimo arte.

'Mr. Scorsese' contará en exclusiva con todo el archivo privado del realizador, y con conversaciones del mismo con amigos, familiares y colaboradores de la talla de Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio o Cate Blanchett.

Miller afirma que el proyecto es "el sueño de todo cineasta: el haber tenido acceso a leyendas de la industria, desde el propio Marty hasta sus colaboradores" y que se siente "honrada de que confiara en ella para crear este documental, que resonará tanto con los fanáticos de Scorsese como con cualquiera que haya lidiado con el fracaso y haya aspirado a alcanzar las estrellas".