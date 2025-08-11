Homenaje al maestro
Apple TV+ presenta ‘Mr. Scorsese’: el documental definitivo sobre el maestro del cine
La docuserie explorará la trayectoria del legendario director a través de imágenes exclusivas y testimonios de figuras como Steven Spielberg, Robert De Niro o Leonardo DiCaprio.
AppleTV+ ha lanzado un primer adelanto de la docuserie dividida en cinco partes que dedicará al legendario director neoyorquino Martin Scorsese, en la que se repasará su vida y obra.
La serie, dirigida por Rebecca Miller, se estrenará el próximo 17 de octubre en la plataforma de Apple, y analizará las influencias artísticas del mítico cineasta, sus temas de interés y cómo llegó a convertirse en una de las figuras más importantes del séptimo arte.
'Mr. Scorsese' contará en exclusiva con todo el archivo privado del realizador, y con conversaciones del mismo con amigos, familiares y colaboradores de la talla de Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio o Cate Blanchett.
Miller afirma que el proyecto es "el sueño de todo cineasta: el haber tenido acceso a leyendas de la industria, desde el propio Marty hasta sus colaboradores" y que se siente "honrada de que confiara en ella para crear este documental, que resonará tanto con los fanáticos de Scorsese como con cualquiera que haya lidiado con el fracaso y haya aspirado a alcanzar las estrellas".
