Para mí, esta película es mejor que 'La viuda negra' y está a la altura de 'Alimañas'

Estamos teniendo un gran año de estrenos de películas en casi todas las plataformas de streaming, como La viuda negra, protagonizada por la gran Carmen Machi o Alimañas, donde podemos ver a actores de la talla de Jordi Sánchez o Carlos Areces. Sin embargo, Netflix no es el único servicio en el que se puede disfrutar de grandes títulos.

La película que te vamos a recomendar cuenta la historia de un cazatesoros que se enfrenta junto a su equipo a una de las misiones más importantes de su vida. En ella, podrás ver a Natalie Portman, quien encarna a uno de los personajes más importantes en la trama.

Desde su lanzamiento hace unas semanas, esta nueva película escaló hasta el primer puesto de lo más visto de Apple TV+, que es la plataforma donde se encuentra. Desde que alcanzó el primer puesto, se ha mantenido ahí, lo que refleja el éxito que está teniendo.

La Indiana Jones de Apple TV+

*La fuente de la eterna juventud* es una película de acción y aventura dirigida por **Guy Ritchie**. La historia sigue a dos hermanos distanciados, interpretados por **John Krasinski** y **Natalie Portman**, que se embarcan en una búsqueda global para encontrar la mítica fuente que promete la **inmortalidad**. Utilizando sus conocimientos históricos, enfrentan desafíos y enemigos en su travesía.

La película presenta un **estilo visual vibrante**, con escenarios exóticos y secuencias de acción coreografiadas al estilo característico de **Guy Ritchie**. A pesar de su tono ligero y accesible, la crítica ha señalado que la película puede resultar algo predecible y con un ritmo irregular.

Tráiler oficial

A continuación te dejamos con el tráiler oficial de la Fuente de la eterna juventud en Apple TV+.

Reparto

El reparto de La fuente de la eterna juventud es excelente, ya que cuenta con John Krasinski y Natalie Portman como los dos protagonistas de la película. Sin embargo, su elenco al completo es una de sus virtudes porque cuenta con grandes personajes secundarios:

John Krasinski como Luke Purdue

Natalie Portman como Charlotte Purdue

Eiza González

Domhnall Gleeson

Carmen Ejogo

Arian Moayed

Laz Alonso

Stanley Tucci

En definitiva, si te gustan las películas de acción, no puedes perderte La fuente de la eterna juventud en Apple TV+, donde encontrarás también series interesantes como Constellation. No se me ocurre un mejor plan para el fin de semana. Estoy seguro de que te encantará, yo ya la he visto y me gustó mucho. Pero no solo a mí, ya que lleva en los primeros puestos de lo más visto desde su estreno el pasado mes de mayo.