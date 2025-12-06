La Estación Espacial Internacional nunca tuvo tantas naves acopladas: ha batido un récord llenando todos sus puertos

Ahora que se acercan las fechas pare estar en familia y acompañados de gente, parece que la Estación Espacial Internacional no se ha querido quedar atrás, encontrándose en estos instantes increíblemente habitada. De hecho, ha batido un récord de ocupación, albergando un total de ocho naves espaciales acopladas en su ocho puertos por primera vez en su historia, como presumió la NASA en una nueva entrada en su blog.

En total, actualmente hay dos naves espaciales Dragon de SpaceX (una tripulada y una de carga), la nave espacial de carga Cygnus XL de Northrop Grumman, la nave espacial de carga japonesa HTV-X1, que completó su vuelo inaugural a la estación el 26 de octubre, así como dos naves espaciales tripuladas Soyuz de Roscosmos y dos de sus naves de carga Progress.

Con cinco naves de carga y tres tripulantes actualmente acopladas, hay diez personas a bordo de la estación espacial. El récord de tripulantes a bordo de la EEI fue de 13, establecido en julio de 2009 tras el atraque del transbordador espacial Endeavour, que transportó a seis astronautas a la vez.

Una estación que no durará mucho tan poblada

Pese a esta alta ocupación de hospedaje, la estación pronto despejará uno de sus puertos. Está previsto que la misión Soyuz MS-27 abandone la estación orbital, regresando a la Tierra el astronauta de la NASA Jonny Kim y los cosmonautas de Roscosmos Sergey Ryzhikov y Alexey Zubritsky el 8 de diciembre. La próxima visita correrá a cargo de la misión Crew-11 de la NASA y SpaceX traerá de regreso una tripulación de tres astronautas y un cosmonauta a bordo de la nave espacial Crew Dragon acoplada en algún momento del próximo año.

Mantener todos los muelles de la estación ocupados no es tarea fácil y probablemente ha mantenido al Centro de Control de Misión en Houston muy ocupado. También esto parece ser una especie de despedida para la envejecida estación orbital. En 2030, la estación será desorbitada, poniendo fin a poco más de tres décadas de cooperación pacífica en la órbita terrestre.