¿Estás teniendo problemas para acceder a ‘X’ o a ChatGPT? La razón está en la caída de este proveedor

En los últimos minutos han crecido los reportes de incidencia por parte de usuarios de diferentes sitios web. En ellos, se apuntaba a la imposibilidad de acceder a multitud de plataformas como la red social ‘X’ (antes Twitter), la plataforma de diseño gráfico en línea Canva, Paypal o el popular asistente ChatGPT.

Si hace poco menos de un mes fue la caída del servicio de Amazon Web Services (AWS) el que provocó minutos de incertidumbre y caos en la red, hoy ha venido motivado por un fallo en el servicio de Cloudfare. Se trata de una de las mayores redes de Internet, proporcionando seguridad y aceleración para acceder de forma ágil al contenido de sitios web y aplicaciones en línea.

Una caída que afecta a multitud de plataformas de gran uso

El gigante Cloudfare tenía previsto un mantenimiento para el día de hoy que parece que no ha salido todo lo bien que esperaba la compañía, dado que sus servidores están mostrando inestabilidad y están causando que un número importantes de los sitios web más visitados al día estén fuera de línea para sus usuarios. A la hora de tratar de acceder, la página web afectada arrojaba un mensaje en el que se pedía desbloquear challenges.cloudfare.com para continuar sin que el usuario hubiera cambiado ningún tipo de configuración en su navegador, señal de dónde estaba la raíz del problema: Cloudfare.

Los problemas que reviste el servicio de Cloudfare también han sido reportados por los usuarios de la plataforma Downdetector, en la que se ha alcanzado un pico de reporte de incidencias cercano a las 5.000 notificaciones por parte de los usuarios. En ella se pueden ver además el resto de servicios afectados, dado que los usuarios han ido reportando la incidencia en la plataforma en la que la han detectado hasta reparar en que todas ellas tenían tras de sí el servicio de Cloudfare.

La propia Cloudfare muestra en su web de estado www.cloudflarestatus.com un mensaje en el que avisa de la situación: “Nuestro proveedor de portal de soporte está experimentando problemas, por lo que los clientes podrían tener dificultades para ver o responder a sus casos de soporte”.

Mensaje que muestra la web de estado de Cloudfare informando de los problemas Cloudfare Status

Pese a que el funcionamiento parece estar poco a poco volviendo a la normalidad según anuncia Cloudfare, la compañía todavía está investigando cuál puede haber sido la causa que se encuentra detrás de esta caída de su servicio, así como el impacto global que haya podido tener. Pese a esos síntomas de recuperación, desde Cloudfare se advierte de la inestabilidad que todavía puede acompañar a determinados servicios: “Los clientes pueden seguir observando tasas de error superiores a lo normal mientras continuamos con las labores de corrección”.

Una nueva muestra de lo frágil que puede ser el mundo de los servicios en línea en el momento en que uno de sus actores centrales atraviesa una incidencia con causas todavía desconocidas y que ha provocado que servicios de uso recurrente como Canva, OpenAI o ‘X’ hayan mostrado un comportamiento errático o incluso hayan estado fuera de acceso durante varios minutos.