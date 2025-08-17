Para mí, este es el mejor thriller de la historia: te volverá loco (como a sus protagonistas)

El género thriller, psicológico o no, fue durante décadas un pilar del cine, capaz de atrapar al espectador con su mezcla de suspense y acción donde la atmósfera era un personaje más de la historia, la cual además y hacia al final solía tener algún que otro giro de lo más inesperado e impactante.

En los años 90, este tipo de películas dominaba las salas de cine, sin embargo, con el auge de las plataformas de streaming, el thriller destinado a la gran pantalla ha perdido terreno frente a producciones más comerciales y es más fácil encontrarlos relegados al ámbito televisivo.

Este declive se debe, al menos en parte, a la preferencia de las productoras por formatos que permitan enganchar al espectador durante más horas en lugar de concentrar la intensidad en una y media o en dos. Por suerte hay joyas que resisten el paso del tiempo y que, incluso en el sofá de casa, te hacen olvidarte del mundo.

No hay otra igual

Una de esas obras maestras, para mí la mejor de su género, es Seven, dirigida por David Fincher en 1995. Esta película no solo redefinió el thriller psicológico, sino que lo elevó a un nivel de perfección narrativa y visual que aún hoy resulta insuperable.

Seven nos sumerge en una ciudad gris y lluviosa, donde dos detectives, uno veterano y desencantado (Morgan Freeman) y otro impulsivo y novato (Brad Pitt), investigan una serie de asesinatos macabros ligados a los siete pecados capitales.

Lo que hace a este film tan especial es su capacidad para combinar una historia policial con una exploración profunda de la moralidad, la desesperación y la locura. Fincher no solo cuenta una historia, sino que te arrastra al abismo junto a sus protagonistas, haciéndote cuestionar hasta dónde puede llegar la mente humana.

Dónde podemos verla

Disponible en España en Netflix y Movistar Plus+, Seven sigue siendo una experiencia que nos desafía como espectadores y su final, uno de los más icónicos del cine, no solo sigue dejándonos sin aliento, sino que nos obliga a repasar nuestras creencias y el cómo nos enfrentaríamos a una situación, si no así, sí parecida.