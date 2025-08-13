Prime Video apuesta por el drama japonés con su nueva y macabra exclusiva, 'Humans Specimens'

Aunque es verdad que las propuestas más originales en el terreno de las series ya llegan de cualquier parte del mundo, no es menos cierto, como bien sabemos los que llevamos leyendo manga toda nuestra vida, que Japón en esto se lleva la palma, con Corea del Sur pisándole los talones últimamente.

Series como la ya clásica Monster, las más recientes El juego del calamar o Gatillo (Trigger), entre muchas otras, lo atestiguan, y pronto tendremos que sumar una más a esa lista de producciones que no podemos dejar de ver aunque nos dejen a veces con cierto mal cuerpo.

Todavía hay que esperar

Se trata de Human Specimens, el nuevo drama de misterio de Prime Video producido por Amazon MGM Studios, que se estrenará en exclusiva el próximo 18 de diciembre con sus cinco episodios disponibles simultáneamente en todo el mundo.

La ficción adapta la novela homónima de Kanae Minato, una de las escritoras de misterio más reconocidas de Japón y autora del éxito internacional Confessions, llevado al cine con gran éxito y seleccionado para representar al país en la 83.ª edición de los Oscar.

La belleza ya no es efímera

La historia sigue a Shirô Sakaki, un investigador especializado en mariposas que confiesa haber convertido a seis niños, entre ellos su propio hijo, Itaru, en "especímenes humanos". A partir de ahí, el relato se construye a través de múltiples puntos de vista, desvelando poco a poco las verdaderas motivaciones y la complejidad de la relación padre-hijo, mientras explora la obsesión por preservar la belleza y la fina línea que separa el arte de la locura.

En el papel de Sakaki encontramos a Hidetoshi Nishijima, uno de los intérpretes más respetados de Japón y conocido internacionalmente por Drive My Car (Oscar a la mejor película internacional en 2021). Su hijo en la ficción está interpretado por Somegorô Ichikawa, joven estrella del teatro kabuki que debuta aquí en un drama contemporáneo, uniendo así las artes escénicas tradicionales japonesas con la televisión actual.

La dirección corre a cargo de Ryûichi Hiroki (April Bride, Phases of the Moon), que ya trabajó con Minato en la aclamada Motherhood (2022). El propio Hiroki ha destacado que la serie combina temas universales del género con una estética profundamente japonesa, marcada por el uso simbólico de las mariposas y una cuidada puesta en escena artística.