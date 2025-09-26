El Fnac de Callao reabrirá a finales de octubre

El Fnac de Callao abrirá de nuevo este 30 de octubre. La tienda lleva cerrada desde enero de este año debido a las obras por su remodelación y, en principio, su reapertura iba a ser el 18 de septiembre. Sin embargo, se retrasó casi un mes y medio.

La fecha de reapertura se desveló ayer, 25 de septiembre, en el Fnac Live. El micro-festival que realiza Fnac en distintas ciudades, se celebró en Callao para su edición madrileña, pese a que el centro comercial de dicha localización estuviese cerrado. La propia cadena ya había anunciado que sería en la edición de este año de la céntrica plaza madrileña cuando se desvelaría la fecha de reapertura.

Tras más de 9 meses, Fnac Callao abre de nuevo

El Fnac de Callao no es una tienda cualquiera. Lo primero a matizar es que no se trata de un local, sino de un edificio, cuyo nombre oficial es Edificio Fnac. Entre la calle Preciados y la Plaza de Callao, se encuentra Fnac Callao, que ocupa el recinto que una vez perteneció a Galerías Preciados, mítico rival de El corte inglés, el cual, a su vez, se halla a pocos metros.

Otro de los motivos que hacen a esta tienda un lugar especial es que se trató de la primera tienda de Fnac que abrió en España, en 1993. Al poco tiempo se convirtió en un punto de encuentro cultural y tecnológico, donde, entre otras actividades, se efectúan presentaciones de álbumes o lanzan nuevos dispositivos tecnológicos.

Sin embargo, desde el 11 de enero el recinto permanece cerrado. El motivo son las obras que remodelarán sus instalaciones. Curiosamente, las obras reducirán el espacio de Fnac en el edificio, pasando de 7.000 a 4.000 metros cuadrados, aunque la superficie de venta directa aumentará del 40 al 70%. El objetivo es aprovechar mejor el espacio.

Inicialmente, la reapertura estaba fijada para el 18 de septiembre. El motivo del retraso, según Fnac, son ajustes de infraestructura que han ralentizado el calendario. Mientras tanto, la compañía francesa redirige sus actividades en Madrid hacia otras tiendas, como el Fnac de Goya o Plaza Norte.

Cartel del evento FNAC Live Madrid FNAC

Finalmente, el jueves 25 de septiembre Fnac anunció la fecha de regreso: el 30 de octubre. Lo hizo en el Fnac Live de Madrid, un micro-festival que se realiza desde hace casi una década en la Plaza de Callao. Se trata de un evento musical gratuito al que cualquier persona puede entrar. Este año contó con la participación de bandas como Karavana, ERRE, Pol 3.14 o Vicente Calderón.