Si tienes tokens de Movistar, todavía estás a tiempo de conseguir premios gratis antes de que el programa cierre en octubre

Si tienes tokens de Movistar, consúmelos antes del próximo 22 de octubre. Será en esta fecha cuando la operadora de Telefónica finalice el programa de recompensas Tokens, el cual se lanzó en 2020 por el entonces CDO, Chema Alonso.

Dicho programa permitía a sus usuarios, cualquier cliente de Movistar que se registrase en él, obtener puntos por acciones como usar Aura, el asistente virtual de la operadora; activar funciones de seguridad digital o probar Living Apps. Con estos puntos podían conseguir premios, como bonos de datos, participar en sorteos o desbloquear gratuitamente películas de pago.

Así puedes canjear tus tokens

Tokens nació a mediados de 2020 bajo el liderazgo de Chema Alonso. El ex-CDO de Telefónica, que salió de la compañía hace pocos meses, implementó un programa de fidelización basado en blockchain. Mediante él, los clientes se beneficiaban con el acceso a bonos de datos, películas, programación de fútbol o sorteos con premios; mientras que la operadora fomentaba el uso de sus servicios digitales, proyectaba innovación y conseguía una mayor fidelización.

Hasta ahora los tokens no tenían fecha de caducidad. No obstante, Movistar ha tomado la decisión de cerrar el programa, por lo que forzosamente solo podrán canjearse hasta el 22 de octubre de 2025, fecha en la que Tokens llegará a su fin. Una vez llegada, los puntos quedarán inservibles. Además, ya no se permite la entrada al programa a nuevos usuarios.

Si en su momento accediste al programa, puedes canjear los tokens siempre que seas el titular del contrato. Entra en la App Movistar, accede a 'Inicio', luego a 'Mis tokens' y selecciona una de las recompensas disponibles en el apartado 'Usar tokens'. Los productos televisivos se pueden canjear desde la propia televisión, en el menú de Movistar Plus+.

Otro proyecto de Chema Alonso que cierra

Chema Alonso, uno de los hackers más famosos de España Telefónica

Tokens cierra porque Telefónica está revistando y clausulando muchos de los proyectos que nacieron bajo el liderazgo de Chema Alonso como CDO. Al margen de este programa, también eliminará las Living Apps y Movistar Home.

Lo cierto es que Tokens nunca tuvo una aceptación masiva. Era un programa relativamente innovador que, si bien prometía premios, jamás llego a resultar popular entre los clientes, con muchos de ellos desconociendo que existían.