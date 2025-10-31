Gabriel Petersson, empleado de OpenAI, se burla de Elon Musk y sus predicciones imposibles: "Hay un 10% de posibilidades de que Elon declare haber alcanzado la IAG por cuarta vez"

Pronunciarse sobre prácticamente cualquier tema en redes sociales abre la puerta a que otros usuarios acudan a una publicación y devuelvan con ella una respuesta mordaz y sarcástica, tratando de emular el contenido de quien publica entradas con suma facilidad.

Esto es lo que le ha sucedido a Elon Musk en los últimos días. Su prolífica actividad en la red social ‘X’, de la que es propietario vía xAI, es mundialmente conocida. Pese a que en ocasiones esa redacción impetuosa le supone recibir respuestas incómodas e incluso ataques frontales, tal como él mismo denuncia, Musk no evita opinar sobre cuanto acontece.

Enfocándose en la inteligencia artificial, el dueño de Tesla y SpaceX señaló en las últimas fechas que la próxima versión de su asistente de inteligencia artificial, Grok, tenía un 10% de posiblidades de alcanzar el nivel de inteligencia artificial general (IAG), aquella que supondrá que la IA puede entender, aprender y aplicar conocimientos en cualquier tarea intelectual que el ser humano pueda llevar a cabo. Un vaticinio que dio pie a una respuesta con tintes humorísticos por parte de un trabajador de OpenAI, archienemiga de Elon Musk.

Cuña de la misma madera para Elon Musk

El empleado en cuestión es Gabriel Petersson, que trabaja en el departamento de investigación de Sora, la herramienta de generación de vídeos de OpenAI, la compañía matriz detrás de ChatGPT. Petterson no pudo dejar pasar la oportunidad ofrecida por Elon Musk y su recurrente hábito de sacar a colación la llegada de la inteligencia artificial general para contestar al multimillonario al respecto: “Hay un 10% de probabilidades de que Elon declare que alcanzó la inteligencia artificial general por cuarta vez”, publicó citando la entrada del propio Musk.

No contento con esa respuesta en la que la sátira es más que evidente, Petersson tuvo una nueva idea con la que responder a la publicación de Elon Musk, si bien se trató de nuevo de una respuesta de las que el multimillonario no suele encajar de buen agrado. Y es que Petterson retomó el camino de la IAG y los anuncios de Musk para señalar que “ya no se trata del primero en llegar a la inteligencia artificial general, sino del primero en llegar a 10 AGIs”, bromeó nuevamente.

Hilo con las interacciones entre Petterson y Musk Gabriel Petterson y Elon Musk vía 'X'

Por supuesto, la interacción no se quedó ahí y provocó la réplica de Elon Musk, quien una vez más optó por el ataque personal para defenderse: “Te haces llamar “investigador”. Patético”, publicó Musk, que mantiene una curiosa disputa por las connotaciones y diferencias que existen entre investigadores e ingenieros, ya que considera el primero de ellos como un “término reliquia de la academia”.

Esta vez Elon Musk fue el objeto de un comentario en el que el punto satírico era protagonista y su publicación la semilla sobre la que germinó, cuando las tornas suelen estar colocadas a la inversa. Pese a ello y pese a las quejas por ser objeto de ataques de forma habitual, no parece que su actitud provocadora vaya a dejar paso a un Elon Musk más sosegado y comedido en redes sociales.