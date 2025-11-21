Google Gemini llega, por fin, a los coches con Android Auto

Cuando una compañía de la magnitud de Google se pone a trabajar encuentra diversos frentes sobre los que implementar sus diferentes servicios. Hoy en día la inteligencia artificial se lleva la mayor parte del protagonismo y el tiempo de desarrollo, y el fruto ha llegado de la mano de Gemini 3 esta misma semana.

Dado el salto cualitativo que ha conseguido la compañía de Mountain View con su nuevo modelo de inteligencia artificial, no es de extrañar que opte por contar con todas las ventajas que puede ofrecer en todo su ecosistema, incluyendo Android Auto.

Pese a que el sistema de Google para conectar cualquier dispositivo Android a la pantalla del coche para utilizar aplicaciones durante la conducción ha atravesado momentos de insatisfacción por parte de los usuarios, la llegada de Gemini 3 parece apuntar a un cambio radical en la experiencia de uso.

Adiós Asistente de Google, hola Gemini

Esto quiere decir que, de forma progresiva, los usuarios van a tener que despedirse del Asistente de Google que hacía las funciones de copiloto vitaminado con inteligencia artificial para dar paso a un modelo cuyo potencial apunta a reforzar y mejorar con creces la experiencia.

Todo ello con el mejor modelo de IA lanzado por Google hasta la fecha y que se está implementando desde el día de ayer a nivel mundial en Android Auto, tal como anunció la propia compañía liderada por Sundar Pichai en su blog oficial.

La mejora en el apartado conversacional va a ser una de las primeras muestras que el usuario perciba a la hora de interactuar con su nuevo asistente en la figura de Google Gemini, pero sus opciones van mucho más allá y prometen mejorar la experiencia: poder pedir consejos concretos de la ruta del viaje, como lugares que merecen una parada o restaurantes en los que comer un plato específico serán solo la punta del iceberg de todo lo que puede ofrecer Gemini en Android Auto.

La integración con el resto de aplicaciones que forman parte del día a día del usuario, ya sea de mensajería, de entretenimiento, de gestión o multimedia será otro de los puntos fuertes de Gemini para Android Auto. A través de esa combinación el usuario podrá pedir a Gemini que busque en sus correos electrónicos de Gmail la dirección exacta del destino o que lleve a cabo un resumen de aquellos mensajes recibidos durante la conducción y que no se han podido ver en el momento de la recepción. Una integración que llegará a aplicaciones nativas de Google como Calendario, Tareas o Google Keep.

Muestra de interacción para consultar una dirección en Gmail con Google Gemini en Android Auto Google

Conducir y escuchar radio o música son actividades íntimamente ligadas y eso Google lo sabe, por lo que ha cuidado mucho la simbiosis entre Gemini y las aplicaciones multimedia por excelencia: Spotify y YouTube Music entre otras. Así, el usuario podrá pedir una lista de reproducción de un estilo en particular o de una duración que se adapte a la prevista para el trayecto.

Y para quienes quieran poner a prueba las nuevas capacidades de Gemini estará la opción de entablar una conversación con el asistente a través de Gemini Live. Su mejoría en razonamiento e inteligencia promete elevar la comprensión de las conversaciones por parte del asistente con respecto a su predecesor.

Para aquellos que quieran poner a prueba a Google Gemini en su coche deben saber que es necesario contar con Gemini en el móvil, algo que a buen seguro ya sucede en la mayoría de terminales Android. Tras ello, bastará con esperar a la activación de la cuenta, algo que será notificado mediante un aviso en la pantalla del vehículo. A partir de ahí, Google Gemini será nuestro nuevo compañero inseparable e inteligente de viajes.