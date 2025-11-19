Movistar Plus+ reactiva la señal HD de MTV España y prepara un cambio inminente en su parrilla lineal

Movistar Plus+ ha dado un nuevo paso en la modernización de su oferta televisiva con la reactivación de la señal en alta definición de MTV España dentro de su dial técnico. Según información extraída del medio especializado Mundoplus TV, la plataforma ha retomado unas pruebas que ya se llevaron a cabo el pasado mes de agosto y que, ahora, vuelven a ponerse en marcha, lo que apunta a un movimiento inminente para su parrilla lineal. Aunque la señal todavía no aparece visible en los descodificadores de los abonados, su regreso al dial técnico indica que la incorporación definitiva podría producirse en cuestión de días. La señal en cuestión corresponde a MTV España, canal que actualmente ocupa el dial 120 en definición estándar. La recuperación de la versión HD sugiere que Movistar Plus+ está lista para sustituir la señal SD por su equivalente en alta definición, completando una transición que quedó pendiente tras las primeras pruebas del verano.

Movistar Plus+ reactiva la señal HD de MTV España y acelera la eliminación de canales SD

Este avance encaja con la estrategia que la plataforma viene aplicando desde hace meses: reducir de forma progresiva la presencia de canales SD para dejar paso a sus versiones en HD. De hecho, aunque MTV seguía emitiendo en SD en el descodificador de fibra, la cadena llevaba más de dos años disponible en HD en la aplicación de Movistar Plus+, en televisores inteligentes y en web, tanto para abonados tradicionales como para usuarios del plan de streaming independiente de 9,99 € al mes. Con este nuevo movimiento, los espectadores podrán disfrutar la programación del canal: realities internacionales, formatos musicales y contenidos dirigidos al público joven con la nitidez propia de la alta definición. La reactivación de la señal HD confirma que Movistar Plus+ continúa modernizando su oferta técnica y alineándose con otras operadoras que ya distribuyen este canal en alta calidad.