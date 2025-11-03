La primera beta de iOS 26.2 se lanzará esta semana tras el lanzamiento oficial de iOS 26.1

La semana pasada, Apple lanzó la versión RC de iOS 26.1, la última beta disponible para todos los desarrolladores y testers públicos que la estén probando. Por tanto, esta semana la compañía podría lanzar la versión oficial para todos los usuarios, con novedades como un nuevo ajuste para modificar la intensidad de Liquid Glass o nuevos gestos para cambiar de canción en Apple Music.

Sin embargo, la versión final de iOS 26.1 no sería el único lanzamiento que veríamos esta semana por parte de Apple. Según el analista Mark Gurman, la compañía de la manzana mordida podría lanzar la primera beta de iOS 26.2 tan pronto como este mismo martes, una versión que llegaría oficialmente el próximo mes.

Además de pronosticar el lanzamiento de la primera beta de iOS 26.2, Gurman también ha indicado en la última entrega de su newsletter que Apple confiará en Google Gemini para que la nueva versión de Siri que se lanzaría en marzo de 2026 funcione correctamente. Pero será gracias a una versión de Gemini especial para ser ejecutada en Private Cloud Compute, que son los servidores de Apple.

¿Qué novedades llegarán con iOS 26.2?

Aunque Gurman ha señalado la posible fecha de lanzamiento de la primera beta de iOS 26.2, no ha detallado cuáles podrían ser sus novedades. Lo que sí sabemos es que algunas de ellas podrían ser especialmente interesantes, ya que, en años anteriores, la versión que se lanza en diciembre suele incluir mejoras importantes.

Por ejemplo, la versión de iOS 14 que llegó en diciembre de hace algunos años introdujo la posibilidad de abrir apps con iconos personalizados sin necesidad de pasar por la app Atajos. Recordemos que iOS 14 trajo los widgets, y fue entonces cuando muchos usuarios comenzaron a personalizar sus pantallas de inicio.

Aunque no se han confirmado las novedades que podríamos ver, algunas suenan con fuerza, como la integración del pasaporte en la app Cartera para los usuarios estadounidenses o la encriptación de extremo a extremo para los mensajes enviados mediante el protocolo RCS.

Más allá de esas dos funciones, no queda mucho margen para la especulación. Aun así, con Apple nunca se sabe. No fue hasta la cuarta beta de iOS 26.1 cuando se añadieron características como el ajuste para desactivar el acceso a la cámara desde la pantalla de bloqueo o la posibilidad de regular la intensidad de Liquid Glass.