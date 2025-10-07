Jeff Bezos, fundador de Amazon, prepara la revolución tecnológica más brutal: "Construiremos centros de datos en el espacio"

La evolución de la inteligencia artificial lleva aparejada una serie de desafíos que los expertos todavía han de descifrar si se quieren alcanzar las ambiciosas cotas que se fijan para ella y para sus implicaciones en las investigaciones y el progreso. Uno de los puntos clave se encuentra en los centros de datos, algo sobre lo que exponentes como NVIDIA y OpenAI ya trabajan.

Sucede que, de la mano a la construcción de los centros de datos va una preocupación adicional: la energía necesaria para alimentarlos. Y ahí, Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo del gigante del comercio electrónico Amazon vislumbra una solución que puede hacer desaparecer de un plumazo una de las principales inquietudes de la industria: construir centros de datos en el espacio.

El empresario, que contrajo matrimonio con Lauren Sánchez el pasado mes de junio en Venecia, acudió el viernes a la Italian Tech Week, conferencia en la que fundadores, investigadores, inversores y líderes de la industria mostraron su visión de futuro. En ella, Bezos fue uno de los principales reclamos y su exposición tuvo al público concentrado en su dibujo del panorama tecnológico del futuro, en especial en materia de inteligencia artificial.

Centros de datos fuera de la superficie terrestre

Sobre ella y sobre los clústeres que se han de construir expuso Jeff Bezos su visión, una que apunta a un mundo futurista y que cuesta imaginar en la actualidad y en el que esos centros de entrenamiento se construyan no en desiertos ni en plataformas acuáticas, sino en el espacio: “Es difícil saber exactamente cuándo, serán más de 10 años, pero apuesto a que no serán más de 20 años. Vamos a empezar a construir estos centros de datos gigantes de gigavatios en el espacio”, señaló para sorpresa del público asistente.

El pronóstico suena aventurado en cuanto al plazo establecido, pero, para él, Jeff Bezos tiene una explicación, y no es otra que la posibilidad de que esos centros se alimente con energía renovable de forma permanente en el espacio gracias al Sol:

“Estos gigantescos grupos de entrenamiento se construirán mejor en el espacio porque tenemos energía solar allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No hay nubes, ni lluvia”

Es un recurso que, en teoría, podría ayudar a resolver el problema de generación de energía en la Tierra. Esta energía sería necesaria para alimentar los centros que se consideran clave para seguir desarrollando y entrenando modelos de inteligencia artificial, cuestión que preocupa a la comunidad investigadora.

Además, el recurso podría funcionar como un sistema de apoyo que permita utilizar de forma eficiente los recursos que se generen en nuestro planeta, algo que también destacó el multimillonario durante su comparecencia: “así, el espacio acabará siendo uno de los lugares que seguirá mejorando la Tierra”, apuntó Jeff Bezos.