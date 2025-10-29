John Williams y Steven Spielberg juntos de nuevo

Si hay un dúo director-compositor que absolutamente siempre ha funcionado y de qué manera en la historia del cine ese tiene que ser por fuerza el formado por el cineasta Steven Spielberg y el músico, compositor y maestro de orquesta John Williams, que cuentan en su haber nada menos que con 29 fructíferas e inolvidables colaboraciones.

Y serán 30 próximamente, porque se ha confirmado ya que Williams, de 93 años, será el encargado de poner la banda sonora en la nueva película de su compañero y amigo conocida hasta la fecha simplemente como UFO.

Una partitura de otro mundo

El propio presidente de la prestigiosa escuela Juilliard, Damian Woetzel, reveló la noticia durante un acto dedicado al compositor: "John Williams, que está en Los Ángeles haciendo lo que hace, está trabajando con Steven Spielberg en su próxima película. Y eso es algo que debe hacernos felices", aseguró, según recogió el periodista Doug Adams.

El filme, todavía sin título oficial, se estrenará en cines el 12 de junio de 2026 de la mano de Universal Pictures y, según la información disponible, se tratará de una historia original de ciencia ficción centrada en el fenómeno ovni. Spielberg vuelve a contar con un guion de David Koepp, con quien ya colaboró en Parque Jurásico, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.

El reparto incluye nombres como Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson y Wyatt Russell, y la fotografía correrá a cargo, como es habitual, de Janusz Kamiński.

El regreso de Williams a la música de cine es especialmente significativo porque el compositor había insinuado en 2022 que Indiana Jones y el dial del destino sería su último trabajo cinematográfico. Sin embargo, más tarde rectificó, declarando que no descartaría volver "si llegara un proyecto que realmente le interesara y con un calendario asumible". Ese proyecto, finalmente, ha sido el nuevo filme de Spielberg.

Una unión ganadora

Con más de medio siglo de colaboración, el tándem Spielberg–Williams ha dado algunas de las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine: Tiburón, E.T. el extraterrestre, Parque Jurásico, La lista de Schindler o Salvar al soldado Ryan, entre muchas otras. De los 54 Oscar a los que Williams ha estado nominado, 17 corresponden a trabajos junto a Spielberg, y tres de sus cinco estatuillas proceden precisamente de esa unión artística.