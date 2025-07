La joya del terror que Stephen King adora y que puedes ver gratis en streaming

En 1968, antes de que los zombis invadieran la televisión y el cine hasta la saciedad, el terror cambió para siempre. Y no lo hizo con una gran superproducción, sino con una película independiente, con un puñado de actores desconocidos y un presupuesto que hoy parece ridículo: poco más de 100.000 dólares. Pese a ello, consiguió recaudar más de 30 millones en taquilla y dar forma al mito moderno del zombi, con cuerpos que se levantan para devorar carne humana.

Detrás de esta revolución estaba George A. Romero, un joven director que se atrevió a romper esquemas, firmando la obra que cambiaría para siempre el cine de terror. Eligió como protagonista a Duane Jones, un actor afroamericano, en plena era de tensiones raciales en Estados Unidos. Lo hizo sin convertirlo en discurso, simplemente porque era el mejor para el papel. Hoy, la película figura en todas las listas de clásicos: 95% y 87% de valoraciones positivas de críticos y audiencia en la web de reseñas Rotten Tomatoes, respectivamente, un sólido 7,8/10 en IMDb, otro notable 7,1/10 en la plataforma de FilmAffinity, y la bendición de Stephen King, que dice ser su película de terror favorita.

Casi 60 años después, sigue siendo la piedra angular del género zombi

La historia arranca en un cementerio perdido en Pensilvania, Estados Unidos. Barbara (Judith O'Dea) y su hermano Johnny (Russell Streiner) han ido a visitar la tumba de su padre, cuando un hombre aparece y los ataca sin razón. El pobre Johnny no logra sobrevivir al ataque, pero Barbara consigue huir y refugiarse en una casaaislada, donde cree que está a salvo… hasta que descubre que no está sola. Allí conoce a Ben (Duane Jones), un hombre afroamericano decidido a poner orden en medio del caos, aunque el peligro no acaba en la puerta: en el sótano hay más supervivientes, tan asustados como impredecibles.

Mientras la noche avanza, la tensión crece dentro y fuera de la casa, pues las noticias que llegan por radio no son precisamente tranquilizadoras: hablan de radiación, de muertos que vuelven a la vida, y de ataques por todo el país. Afuera, los muertos se levantan y rodean la casa, impulsados por un hambre voraz. Adentro, el miedo y las diferencias amenazan con destruir cualquier plan, con la tensión entre los supervivientes cada vez más alta y la paranoiaempezando a hacer su trabajo. Cuando la supervivencia está en juego, la verdadera amenaza puede estar sentada justo a tu lado.

Hoy puedes ver 'La noche de los muertos vivientes' desde el catálogo de la plataforma de Amazon, Prime Video, o gratis en Plex y Run:Time (con pequeñas tandas de anuncios, eso sí). Dura apenas 91 minutos, pero es tiempo suficiente para entender por qué esta película no solo dio origen al cine de zombis, sino que sigue siendo uno de los mayores hitos del terror.