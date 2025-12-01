Un mago implanta un chip en su cuerpo para hacer trucos... y acaba perdiendo su contraseña

Parece que ni la magia está exenta de usar la tecnología. Un biólogo molecular de Missouri que tiene de hobbie ser mago, Zi Teng Wang, conocido como Zi the Mentalist, se implantó un microchip de identificación por radiofrecuencia (RFID) en la mano, entre el índice y el pulgar, para usarlo en espectáculos de magia.

La idea era que los espectadores acercaran sus teléfonos para activar efectos digitales. Sin embargo, según explicó, "presionar repetidamente un teléfono contra mi mano no parecía muy misterioso ni mágico", señaló Wang a través de una publicación en Facebook. "A menudo la gente también tiene ese lector desactivado, mientras que usar mi propio teléfono para el escaneo también carece de fuerza por razones obvias", continuó comentando.

Al dejar de usarlo en sus shows, Wang lo reprogramó varias veces. Primero con una dirección de Bitcoin y después con un enlace a un meme en Imgur. Cuando el enlace dejó de funcionar y quiso reescribir el chip, descubrió que había hecho un truco de magia con él mismo, haciendo desaparecer la contraseña de su memoria, quedando bloqueado de la tecnología dentro de su propio cuerpo. "Pero hace unos años ese enlace de Imgur dejó de funcionar y cuando fui a reescribir el chip, me horroricé al darme cuenta de que había olvidado la contraseña con la que lo había bloqueado", dijo.

En su publicación Wang también compartió una radiografía de su mano mostrando el chip y escribió: "Estoy viviendo mi propia distopía cyberpunk, encerrado fuera de la tecnología dentro de mi cuerpo, y es mi propia culpa". La anécdota se viralizó rápidamente en foros y en las distintas comunidades tecnológicas.

Una contraseña que no será fácil de recuperar

Amigos expertos en tecnología le dieron noticias un poco preocupantes sobre las opciones para recuperar su contraseña. Tendría que conectarse un lector RFID a la palma de la mano durante días o semanas mientras forzaba todas las combinaciones de contraseñas posibles.

Esta no es la típica situación donde uno pulsa el recuadro de "¿olvidaste tu contraseña?", donde se hace clic en un enlace para restablecerla. "Al menos el enlace de Imgur volvió a funcionar", escribió Wang. "Pero sigo sin poder acceder a la tecnología de mi propio cuerpo, y eso es un inconveniente, pero gracioso".

No es el primer caso. En 2018 el periodista Daniel Oberhaus relató cómo se implantó un chip NFC estando ebrio y olvidó la contraseña, autodenominándose "el cyborg más inútil del mundo". Afortunadamente para él, finalmente recuperó el código de acceso, después de horas de revisar catálogos técnicos.