Mark Cuban, empresario y milmillonario: "El secreto de la humanidad para vencer a la IA es una cualidad muy simple"

Para Mark Cuban, conocido entre otras cosas por su papel en el programa "Shark Tank", la mayor debilidad de la inteligencia artificial es su incapacidad para admitir que no sabe algo. En un post en su cuenta de la red social BlueSky, el inversor aseguró que nuestra capacidad para ser humildes y decir "no lo sé" nos dará siempre una ventaja sobre las máquinas.

Su comentario es una respuesta a la creciente preocupación sobre cómo la IA podría reemplazar el trabajo humano. A pesar de los impresionantes avances de la tecnología en campos como la generación de texto, código y hasta imágenes, la IA sigue siendo propensa a las "alucinaciones", un término de la industria para cuando un modelo da una respuesta completamente errónea con total confianza.

Para Cuban, el problema no es solo técnico, sino también filosófico. Mientras que los humanos podemos reconocer nuestras limitaciones, dar un paso atrás y buscar más información, las máquinas están programadas para dar una respuesta a toda costa4. Esto las hace inflexibles y menos fiables en situaciones que requieren un pensamiento crítico y una evaluación honesta de los datos.

Un visionario de la IA

Mark Cuban no es un detractor de la inteligencia artificial. De hecho, ha hecho predicciones audaces sobre su potencial para transformar industrias, no sin olvidarse de los potenciales riesgos que el uso de esta tecnología puede acarrear.

Ha advertido que la carrera por la IA, valorada en un billón de dólares, "se pondrá fea" mientras las compañías compiten por los mejores investigadores y la propiedad intelectual.

Ha predicho que la IA podría crear al primer billonario ( trillionaire ) del mundo, "potencialmente solo un tipo en un sótano".

También ha dicho que la IA se convertirá en la herramienta más poderosa en las campañas políticas de Estados Unidos.

A pesar de estas visiones, Cuban insiste en que, a largo plazo, la IA ayudará a crear nuevas compañías y trabajos, en lugar de simplemente eliminar los existentes. Su mensaje es claro: la IA es una herramienta poderosa, pero la humildad y la honestidad seguirán siendo las mayores fortalezas de los humanos.