Nebius, la desconocida empresa de IA que ha cerrado un acuerdo de 17.000 millones de dólares con Microsoft

La batalla por convertirse en el asistente de Inteligencia Artificial (IA) más popular entre los usuarios sigue su curso, ya que aunque ese puesto lo ocupa actualmente ChatGPT con su nuevo modelo GPT-5, otros rivales fuertes de OpenAI son Perplexity y Microsoft.

De hecho, hace poco te contamos que puedes disfrutar de un año gratis de Perplexity Pro si tienes una cuenta de PayPal y recientemente hemos sabido que Microsoft ha llegado a un acuerdo con una desconocida empresa de IA neerlandesa llamada Nebius por un valor de 17.000 millones de dólares.

Microsoft mejorará su infraestructura de IA gracias Nebius Group

Como podemos leer en el medio Bussines Insider, una desconocida empresa de IA afincada en Amsterdam llamada 'Nebius Group' ha anunciado recientemente que ha firmado un acuerdo de 17.400 millones de dólares con el gigante tecnológico Microsoft

En virtud a dicha asociación, Nebius le suministrará a la empresa liderada por Satya Nadella su capacidad de infraestructura para unidades de procesamiento gráfico o GPUs durante los próximos cinco años.

Además, Arkady Volozh, fundador y CEO de Nebius, afirmó que seguramente seguirán colaborando con Microsoft en el futuro:

Los aspectos económicos del acuerdo son atractivos por sí mismos, pero, significativamente, también nos ayudará a acelerar aún más el crecimiento de nuestro negocio de IA en la nube en 2026 y en adelante

Esto ha supuesto un gran impulso para un empresa tan desconocida como Nebius, ya que, tras anunciarse el acuerdo con Microsoft, sus acciones en bolsa subieron un 53 % y con esta subida la compañía neerlandesa acumula un crecimiento del 227 % en lo que va de año.