Si tienes PayPal tendrás un año totalmente gratis de Perplexity Pro

En la actualidad hay una gran cantidad de compañías que buscan competir con ChatGPT, el chatbot de IA de OpenAI, siendo Anthropic, la empresa responsable de Claude, la que más ha crecido recientemente al aumentar su valor hasta los 183.000 millones de dólares.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los grandes rivales de OpenAI es Perplexity AI, ya que después de intentar comprar Google Chrome y de sacar al mercado su propio navegador web, llamado Comet, los responsables del buscador conversacional impulsado por IA están intentando llevar su modelo de pago, Perplexity Pro, a todos los usuarios.

Así, si hace unos meses te contamos que siendo cliente de Movistar podías disfrutar de un año gratis de Perplexity Pro, ahora vas a poder conseguir esta suscripción a coste cero durante 365 días simplemente por ser usuario de PayPal, la plataforma de pagos online más usada en el mundo.

Si tienes una cuenta de PayPal puedes disfrutar de un año gratis de Perplexity Pro

Lo primero que debes saber es que Perplexity Pro es una de las IAs más interesantes en la actualidad, ya que, además de funcionar con el clásico motor de búsqueda, también te da acceso a una gran variedad de modelos de Inteligencia Artificial, tanto los suyos propios como los de sus grandes rivales, es decir, GPT-5, Gemini 2-5 Pro, Grok 4 y Claude Opus 4.1.

En segundo lugar, debes tener en cuenta que para poder acogerte a esta promoción y conseguir Perplexity Pro gratis durante un año gracias a PayPal vas a tener que cumplir una serie de requisitos:

Tener una cuenta de PayPal creada antes del 1 de septiembre de 2025 . En el caso de que no sea así, tendrás que esperar 30 días para solicitar un año gratis de Perplexity Pro, algo que no será un problema, ya que esta promo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025

No haber estado suscrito anteriormente con tu cuenta a Perplexity Pro (obviamente esto te da la opción de crearte una cuenta nueva de Perplexity para aprovechar esta oferta)

Si cumples estos requisitos y quieres acceder a esta promoción, simplemente debes entrar en la web de la misma y pulsar en el botón Reclama 12 meses de Perplexity Pro. Una vez hecho esto, verás una pantalla en la cual, tras iniciar sesión con tu cuenta de Perplexity, tendrás que vincular tu cuenta de PayPal pulsando en el botón con el logo de la plataforma de pagos que aparece dentro de esta.

Toca en el botón 'Reclama 12 meses de Perplexity Pro' para acceder a la promoción Propio

Tras ingresar tus datos de inicios de sesión en PayPal y aceptar este servicio como método de pago de Perplexity Pro, se te mostrará una pantalla de resumen con la promoción y para acogerte a ella tan solo tendrás que tocar en el botón azul con el título Aceptar oferta.

Pulsa en 'Aceptar oferta' para activar tu año gratis de Perplexity Pro Propio

Eso sí, para que no te olvides de cancelar tu suscripción antes de que pase el año y te cobren los 20 euros mensuales que cuesta actualmente Perplexity Pro, te recomendamos que lo hagas tan pronto la tengas activa y que también elimines Perplexity de los pagos automáticos de PayPal.