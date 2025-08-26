HUAWEI quiere que empieces el curso mejor preparado: así es su nueva MatePad, que tiene un descuento exclusivo

Parece mentira que ya estemos a finales de agosto, pero no cabe duda de que el verano pasa volando, y ya va siendo hora de pensar en la vuelta al cole, en la normalidad y en los horarios de siempre. Y es habitual que esta vuelta a la rutina también incluya la necesidad de contar con herramientas que faciliten nuestro día a día, con dispositivos que nos acompañen tanto en el trabajo como en las clases, en las horas de estudio en casa o en los momentos de desconexión.