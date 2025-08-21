Acceso

Tecnología y consumo Nuestra elección

Ofertas

Snapdragon 8 y cámara Sony: este móvil de gama alta por menos de 500 euros es todo lo que buscas

AliExpress rebaja el precio de este smartphone en la campaña Vuelta al Cole

Snapdragon 8 y cámara Sony: este móvil de gama alta por menos de 500 euros es todo lo que buscas
Snapdragon 8 y cámara Sony: este móvil de gama alta por menos de 500 euros es todo lo que buscasLa Razon
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

Aún quedan muchos días para aprovechar los descuentos de la Vuelta al Cole de AliExpress. Pero no te relajes, porque hay productos que están volando. Ya te hemos hablado sobre algunos móviles y tablets con ofertas sensacionales que no puedes perderte, pero no son los únicos. El catálogo se ha llenado de rebajas increíbles, como el iPhone 16, el Xiaomi 14T o el OnePlus 13R, que solo cuesta 472 euros después de una caída enorme. Todas estas ofertas estarán disponibles hasta el 27 de agosto a las 23:59 horas para celebrar la vuelta al cole de la mejor manera posible.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas