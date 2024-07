FX anuncia la fecha de estreno de "American Sports Story: Aaron Hernandez"

El reconocido director y productorRyan Murphy ampliará su franquicia de antologías con el estreno de "American Sports Story: Aaron Hernandez", programado para el próximo martes 17 de septiembre en FX. Esta nueva serie se suma a las populares "American Horror Story", "American Crime Story" y "American Horror Stories", manteniendo la línea de narrativas impactantes y controvertidas.

La primera entrega de "American Sports Story" constará de 10 episodios y estará basada en el podcast 'Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc', producido por The Boston Globe y Wondery. La serie explorará la meteórica ascensión y la trágica caída del jugador de fútbol americano de la NFL, Aaron Hernandez, cuya vida estuvo marcada por el talento deportivo y los oscuros escándalos, incluyendo su implicación en varios asesinatos.

El actor Josh Rivera encabeza el elenco, interpretando a Aaron Hernandez. Junto a él, Jaylen Barron dará vida a Shayanna Jenkins, la prometida de Hernandez; Lindsay Mendez interpretará a Tanya Singleton, su prima; Ean Castellanos será DJ Hernandez, su hermano; Tammy Blanchard encarnará a Terri Hernandez, su madre; Tony Yazbeck asumirá el papel del entrenador Urban Meyer; Patrick Schwarzenegger será Tim Tebow; Thomas Sadoski interpretará a Brian Murphy; Jake Cannavale será Chris y Norbert Leo Butz interpretará a Bill Belichick.

La producción de "American Sports Story: Aaron Hernandez" está a cargo de 20th Television, con Ryan Murphy acompañado en la producción ejecutiva por Stuart Zicherman, Nina Jacobson, Brad Simpson, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson y Carl Franklin. También participan Hernan Lopez y Marshall Lewy de Wondery, y Linda Pizzuti Henry e Ira Napoliello de The Boston Globe.

Para los espectadores españoles, se espera que la serie llegue a través de Disney+ en algún momento del otoño, aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta. Además de este esperado estreno, FX también ha anunciado otras novedades para septiembre. El lunes 2 de septiembre, lanzará la nueva serie de comedia "English Teacher" de Brian Jordan Alvarez, que narrará los desafíos de un profesor de secundaria en su intento por equilibrar las demandas de sus alumnos y sus padres. Esta serie también estará disponible internacionalmente en Disney+, aunque la fecha de estreno fuera de Estados Unidos aún no se ha confirmado. Por otra parte, el 12 de septiembre, FX estrenará la segunda temporada de "The Old Man". Posteriormente, el 27 de septiembre, llegará la docuserie "Social Studies", creada por la fotógrafa y cineasta ganadora del Emmy, Lauren Greenfield. Esta docuserie de cinco episodios explorará el crecimiento de la primera generación que ha crecido junto a las redes sociales, y también estará disponible internacionalmente en Disney+ en una fecha aún por determinar.