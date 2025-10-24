OpenAI adquiere Sky, un potente software para Mac desarrollado por el equipo que creó la app Atajos

OpenAI ha sorprendido al sector tecnológico con el lanzamiento de ChatGPT Atlas, su propio navegador, disponible desde principios de semana en macOS y con planes de expansión a otros sistemas operativos en los próximos meses. Apenas unos días después, la compañía adelantó que las primeras funciones adicionales —como un bloqueador de publicidad opcional— están a punto de activarse para los usuarios.

Sin embargo, las novedades no terminan ahí. OpenAI ha confirmado recientemente la adquisición de Sky, un software para Mac desarrollado por el equipo responsable de la app Atajos de Apple, un movimiento que apunta a reforzar la integración de automatizaciones avanzadas dentro de su ecosistema.

Qué es Sky, el nuevo software que ha adquirido OpenAI

A principios de año, Software Applications Incorporated mostró al mundo Sky, una nueva app basada en inteligencia artificial para potenciar las automatizaciones y mejorar los flujos de trabajo en el Mac. Sky, nombre que a OpenAI le debe resultar familiar porque así llamaba a una de las voces del chat de voz de ChatGPT que tuvo que retirar por sonar demasiado a la actriz Scarlett Johansson.

Tal y como ha anunciado OpenAI, “el progreso de la inteligencia artificial no solo consiste en hacerla más inteligente, sino en desbloquearla mediante interfaces que entiendan el contexto, se adapten a tu intención y funcionen de forma fluida”. Y bajo esa premisa, la compañía ha confirmado la adquisición de Software Applications Incorporated, creadores de Sky.

Sky es una potente interfaz de lenguaje natural para macOS que permite que la IA trabaje codo con codo contigo, ya sea cuando estás escribiendo, planificando tu día, programando o gestionando tareas. Además, es capaz de comprender lo que aparece en pantalla y ejecutar acciones en función de las aplicaciones que estés utilizando.

OpenAI ha asegurado que trasladará la profunda integración de Sky con macOS, así como su experiencia en diseño de producto, directamente a ChatGPT. Todo el equipo responsable de Sky se incorporará también a las filas de OpenAI para seguir impulsando esta visión. Mientras, Apple sigue desarrollando la nueva versión de Siri que llegaría en primavera de 2026.

Es una pena que a la firma de Cupertino se le haya escapado esta gran oportunidad. Sky ha sido desarrollada por el equipo que creó Workflow, una aplicación que Apple compró y transformó en Atajos. Esto no es más que un ejemplo para que se entienda la magnitud de la integración de Sky dentro de ChatGPT.