El iPhone Air podría ser el primer paso hacia un nuevo nombre en los iPhone 18

Para sorpresa de muchos, Apple presentó el iPhone Air el mes pasado. Y, curiosamente, lo más llamativo no fue el dispositivo en sí, sino su nombre. Todos los rumores hablaban de un “iPhone 17 Air” con un diseño rompedor, pero Apple decidió quitarle el número y separarlo de la gama principal. Un movimiento que podría marcar el inicio de un nuevo rumbo en la nomenclatura de los iPhone.

Y no es el único indicio. En los últimos meses, Apple también ha cambiado la forma de nombrar sus sistemas operativos: ahora llevan el número del año en el que están disponibles —iOS 26, iPadOS 26, macOS 26…—. Todo apunta a una misma dirección: preparar el terreno para eliminar los números en los nombres de los iPhone.

iPhone, iPhone Air, iPhone Pro y iPhone Pro Max

Desde 2007, los iPhone siempre han llevado un número. Pero llegará un punto en el que esto dejará de tener sentido: no puedes llegar al iPhone 25 o 30 sin que suene raro. Apple podría seguir el ejemplo de otros productos, que se diferencian por su chip o su año, sin necesidad de un número en el nombre. En ese contexto, el iPhone Air sería la primera señal del cambio.

Si se cumple este camino, el futuro catálogo podría ser algo así: iPhone, iPhone Air, iPhone Pro, iPhone Pro Max y un iPhone Ultra, probablemente el modelo plegable. Personalmente, me parece una estrategia más clara y elegante que añadir el número del año, como ocurre con los sistemas operativos.

Ahora bien, hay un detalle que me hace pensar que Apple esperará un poco más: el iPhone 20. Es el número perfecto para celebrar el 20 aniversario del iPhone, en 2027. Sería muy raro que se lo saltaran. Así que quizás veamos ese cambio definitivo a partir de 2028.

Por ahora, solo podemos especular. Todo esto se basa en los movimientos recientes de la compañía, que parecen apuntar en esa dirección. Tiene lógica quitar los números, sí, pero solo Apple sabe cuándo lo hará. Lo que está claro es que 2026 y 2027 serán años clave: con la llegada del iPhone 18 y el primer modelo plegable, quizá llamado iPhone Ultra, podríamos estar ante el comienzo de una nueva era en los nombres de los iPhone.