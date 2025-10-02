Parece un bloque de apartamentos, pero es una casa prefabricada modular futurista

El mercado de las minicasas en Estados Unidos, a menudo asociado al minimalismo más estricto, parece estar sacudiéndose los complejos. Por un precio que ronda los 117.000 euros (127.200 dólares), la empresa norteamericana Wind River Built propone con su modelo «Rutledge» un concepto de vida alternativo que no renuncia a la comodidad ni al espacio, redefiniendo las expectativas para las viviendas sobre ruedas.

Sus dimensiones son toda una declaración de intenciones dentro del nuevo concepto en cuanto a espacios habitacionales se refiere con el auge de las casas prefabricadas. En el ejemplo que nos ocupa, con 11,6 metros de largo y 3 metros de ancho, la estructura rompe moldes y supera los límites habituales para el transporte por carretera en su país de origen, lo que obliga a obtener un permiso especial para cada desplazamiento.

Equipamiento y acabados de una residencia convencional

Cocina de la casa prefabricada Rutledge Wind River Built

El interior está meticulosamente distribuido para ser una solución viable y diseñada para una pequeña familia. A diferencia de la norma en el sector, el dormitorio principal se encuentra en la planta baja y cuenta con altura completa, eliminando las incomodidades de los altillos. El segundo dormitorio se ubica precisamente en un loft, concebido como un espacio auxiliar para niños o invitados, tal y como han publicado en New Atlas.

Por ello, la vivienda no escatima en detalles que buscan replicar la funcionalidad de un hogar tradicional. El baño principal, por ejemplo, incluye una bañera con ducha, un elemento poco común en las minicasas.

Además, el diseño contempla la posibilidad de sustituir un segundo medio baño por un cuarto de servicio, donde se encuentran las conexiones necesarias para instalar lavadora y secadora. Detalles como estos se pueden complementar con elementos que mejoran el ambiente y la calidad de vida, como la planta de Lidl que ayuda a purificar el aire interior por menos de 4 euros.

Asimismo, el corazón de la casa combina una sala de estar con una cocina completamente funcional. Esta última dispone de una estufa de propano con horno, mientras que el salón se caldea gracias a una pequeña estufa de leña que aporta un ambiente acogedor. El conjunto demuestra que es posible vivir en un espacio móvil sin renunciar a las comodidades del día a día.