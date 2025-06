Pável Dúrov, CEO de Telegram, asegura tener más de 100 hijos: repartirá su fortuna entre todos ellos

Pável Dúrov es uno de los magnates tecnológicos más polémicos. No solo resulta conocido por fundar Telegram, junto a su hermano Nikolai, sino también por un estilo de vida plagado de excentricidades, como tener más de 100 hijos.

El empresario ha dado una entrevista al medio francés Le Point, en la que afirma tener 6 hijos con 3 parejas distintas, de los que es el padre oficial, y otros más de 100 frutos de donaciones de esperma. Sin embargo, a nivel hereditario no establece una distinción entre cada uno, ya que les dará "los mismos derechos a todos".

Una familia numerosa

La entrevista se produce Pável Dúrov tras un controvertido arresto en Francia en agosto de 2024. Se le acusa de no implementar la suficiente regulación en Telegram para evitar delitos de pornografía infantil, tráfico de drogas o lavado de dinero dentro de la plataforma. No obstante, él defiende que está salvaguardando la libertad de expresión de la censura y que realmente está siendo víctima de una conspiración.

En dicha entrevista declaró que redactó su testamento recientemente. Dúrov tiene 40 años, pero ha dejado todo atado porque cree que "al defender la libertad de expresión te ganas muchos enemigos, incluidos Estados poderosos".

Al ser preguntado por la cantidad de hijos que tiene, respondió que tiene 6 con 3 distintas parejas, de los que es el padre oficial, a los que se suman más de 100 en 12 países distintos debido a sus donaciones de esperma a lo largo de 15 años. "La clínica, donde comencé a donar esperma hace quince años para ayudar a una amiga, me informó que más de 100 bebés han sido concebidos de esta manera en 12 países" declaró.

Sin embargo, no establece distinciones entre los hijos nacidos de relaciones con sus parejas frente a los concebidos por donaciones de esperma. "Todos mis hijos tendrán los mismos derechos" afirma en relación con el testamento, ya que no quiere que "se peleen entre ellos tras su muerte". Eso sí, no tendrán acceso a su fortuna hasta un periodo de 30 años desde ahora, ya que busca que "vivan como personas normales" y "sin ser dependientes de cuentas bancarias".

En la entrevista no solo habla de la polémica de su investigación o de la importancia de la familia para él, sino también de como no cree que las redes sociales deberían estar prohibidas para menores de 15 años, de que consideró un error expulsar a Donald Trump de las redes sociales o de su supuesta relación con Vladímir Putin, entre otros temas.