Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: estos son los nominados en Smart TV y pequeño electrodoméstico

Ha llegado el momento de elegir los mejores productos tecnológicos del año en los primeros Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion. Celebramos lo mejor de lo mejor en el mundo de la tecnología de consumo que ha llegado a España, desde móviles, tablets, PC, vehículos, periféricos o Smart TV entre muchas otras.

Nuestro panel de expertos con la ayuda de los lectores de La Razón elegirán los mejores productos que nuestros redactores han podido probar, como es el caso de las mejores Smart TV y pequeño electrodoméstico. Todo esto gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Xiaomi, Lenovo, vivo, HUAWEI y HONOR.

Nominados a mejor Smart TV premium

El mundo del Smart TV está liderado por marcas de gran prestigio que invierten muchísimo en investigación y desarrollo en la evolución de los paneles con colores más vibrantes y niveles de brillo más altos. Pero también evolucionan qué se puede hacer con ellas, pasando de una simple pantalla para ver tus contenidos favoritos, a ser el centro de tu hogar, convirtiéndolo en un centro de productos del hogar conectados o, incluso, en una videoconsola con plataformas de juegos en streaming. Los modelos de más alta gama y de gran formato son los que más crecen en España y queremos premiar a esos modelos que hemos probado este año han destacado por encima del resto. Estos son los nominados a mejor Smart TV premium en los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion.

LG OLED G5

Samsung S95F

TCL C8K

Sony Bravia 8 II

Panasonic Z95A

Nominados a mejor Smart TV relación calidad-precio

El mercado del Smart TV es complicado y los modelos más vendidos son aquellos que ofrecen buenas características técnicas, como un buen control de colores, contraste y brillo, además de funciones inteligentes y, ante todo, un precio equilibrado para que el Smart TV con una buena relación calidad precio acabe siendo la elegida en tu salón. De entre los modelos que el equipo de Difoosion ha podido probar, estos son los nominados a mejor Smart TV relacional calidad-precio en los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion.

Xiaomi TV S Mini LED 75"

HiSense 65U7Q Pro

TCL C7K

Nominados a mejor pequeño electrodoméstico

Pequeños, pero cada vez más importantes en nuestros hogares. El pequeño electrodoméstico ya no es lo mismo que era hace unos años, sobre todo porque cada vez el sector está más presente con productos como robots aspiradores o aspiradores de mano cada vez más potentes y con mejor autonomía, pero no nos olvidamos de esos electrodomésticos que nos ayudan en la cocina o ajustan la temperatura en los duros veranos o fríos inviernos. Estos son los nominados a mejor pequeño electrodoméstico en los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion.

Ninja Luxe Café Premier

Roborock Saros Z70

Dreame Aqua10 Roller Complete

Dyson V16 Piston Animal

DREO Whole Room Heater 714S

Vota a la mejor Smart TV premium, relacional calidad-precio y electrodoméstico

Ahora es el momento de que tú, como lector de La Razón, elijas el ganador de cada categoría. Tu voto se unirá al del jurado profesional externo y el de los responsables de tecnología en Difoosion.

Accede al formulario de votación

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion?

Esta primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion tendrá una gala presencial que se celebrará el próximo 30 de octubre a medio día y es donde se darán a conocer todos los ganadores.

Dónde : Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid

: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025 a las 12:00 horas

Una vez terminada la gala, podrás leer en Tecnología y Consumo de La Razón todos los ganadores de todas las categorías de este año.